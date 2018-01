Política ANSES

Neme destacó la atención a jubilados en centros de pago tras una recorrida por sucursales

Por El Liberal

Fotos DIÁLOGO. Natalia Neme habló con los jubilados y recibió inquietudes. 27/01/2018 - Natalia Neme, gerente de la Udai Anses Santiago del Estero, destacó la "muy buena atención personalizada que reciben los jubilados y pensionados en el Banco Santiago del Estero". La funcionaria nacional realizó estas declaraciones luego de la recorrida que realizó por los centros de pago de los beneficiarios de la Anses que funcionan en el BSE. Contacto Acompañada por la contadora Cecilia Echegaray, subgerenta general del BSE, Neme tomó contacto directo con los beneficiarios que se encontraban en los centros de atención ubicados en el Parque Industrial, en la sede de calle Olaechea y Sarmiento en ciudad Capital, y el de la ciudad de La Banda. "Me ha sorprendido la buena recepción que he tenido de la gente, que me han remarcado que están conformes con la atención en la Anses y también la muy buena atención personalizada que reciben en el Banco Santiago del Estero", puntualizó Neme. Y resaltó: "He conversado con los jubilados y los pensionados, con los beneficiarios que cobran en el Banco Santiago del Estero, para así trabajar en este proceso de mejora continua conjuntamente con ellos y dando un seguimiento, en lo que respecta a mi gestión, desde el inicio del trámite en la Udai hasta que efectivamente cobra el jubilado". Consultas Neme especificó que las consultas efectuadas por los jubilados y pensionados estaban centradas "en algunas dudas que tenían en relación a la ratificación de los convenios de la reparación histórica y del próximo plazo que se nos vence ahora el 28 febrero". "En lo que es a mi gestión, estoy tratando de tener una Anses abierta, transparente, sin intermediarios y acercarme respetuosamente a los ciudadanos para escuchar sus inquietudes. Trabajaremos con transparencia, con responsabilidad institucional, pero también con sensibilidad social. Esto implica, por ejemplo, trabajar especialmente para que los adultos mayores y mujeres que vienen del interior de la provincia no tengan que hacer largas filas desde la madrugada para poder acceder a sus derechos", enfatizó. Neme precisó que los jubilados y pensionados con quienes conversó en su recorrida por los centros de pago de la Anses, valoraron su actitud de venir a dialogar con ellos. "La cercanía es lo que valoran mucho. Esto reconforta y motiva para seguir adelante fortalecidos en este proceso de gestión. Estoy convencida de que podemos tener una Anses cercana a la gente y respetando al ciudadano que es el eje central", remarcó Neme.