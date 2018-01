Mauricio Pochettino dijo que nunca será técnico del Barcelona

Fotos VISIÓN. El entrenador del Tottenham Hotspur descartó cualquier posibilidad de ser entrenador del equipo de Lionel Messi.

27/01/2018 -

El argentino Mauricio Pochettino, entrenador del Tottenham Hotspur y que suena para conducir al Real Madrid, descartó en cambio en forma categórica que vaya a dirigir a Barcelona alguna vez por su identificación con Espanyol, clásico rival de Cataluña.

"Antes me vuelvo a trabajar a mi granja en la Argentina. Voy a ser muy claro: no voy a ser nunca entrenador del Barcelona o del Arsenal porque me identifico mucho con el Espanyol y el Tottenham. Crecí en Newell’s Old Boys y por ello no voy a dirigir nunca a Rosario Central", aclaró Pochettino.

El santafesino de 45 años, de gran campaña en Tottenham, suena para reemplazar al francés Zinedine Zidane en Real Madrid, que no viene teniendo buenos resultados en lo que va de esta temporada.

"Al final, los entrenadores son como los jugadores y nunca sabes qué va a pasar en el fútbol. Siempre hay muchos rumores", apuntó. Sin embargo, fue tajante si la oferta llegara de Barcelona, en respeto a su pasado como jugador y técnico de Espanyol en 1994-2000 y 2009-2012 respectivamente.

"Esa es mi decisión, y prefiero trabajar en mi granja en Argentina que en algunos sitios. Pero reitero que mi compromiso con este club es enorme. Estoy trabajando como si me fuera a quedar aquí para siempre", manifestó el oriundo de la localidad santafesina de Murphy.

Pochettino lleva tres temporadas y tiene contrato hasta junio de 2021 en Tottenham, al que llegó procedente del Southampton, conjunto que le dio su primera oportunidad en el fútbol inglés. "Mañana, Daniel Levy (propietario de Tottenham) puede tener un mal día y decir: ‘Voy a echar a Mauricio’. Y entonces yo quedaría como un tonto al decir que no voy a entrenar en un sitio o en otro", sostuvo.

"En el fútbol nunca sabes qué va a suceder. Ese es el problema. Se viven situaciones muy inestables", lamentó.