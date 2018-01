Juventus busca la punta y con Gonzalo Higuaín como titular

27/01/2018 -

Juventus, con el delantero Gonzalo Higuaín, irá hoy por la punta de la liga italiana cuando enfrente a Chievo Verona, de visitante, en uno de los dos partidos de la 22ª fecha a partir de las 16.45, hora argentina.

El equipo de Turín, que acumula cinco éxitos en fila, está segundo con 53 unidades, a uno del líder Nápoli (54), y con la victoria quedará primero hasta que el conjunto napolitano juegue como local ante Bologna mañana.

Higuaín, quien reúne nueve tantos en la liga italiana, buscará quebrar una racha de cuatro partidos sin goles en el certamen.

En primer turno, desde las 14, se enfrentarán Sassuolo y Atalanta (Alejandro Gómez y José Luis Palomino).

La jornada continuará mañana con: Spal vs. Inter (Mauro Icardi y Lisandro López); Crotone (Mariano Izco) vs. Cagliari; Fiorentina (Germán Pezzella y Giovanni Simeone) vs. Hellas Verona (Franco Zuculini); Genoa (Nicolás Spolli, Santiago Gentiletti y Thomas Rodríguez) vs. Udinese (Albano Bizzarri, Rodrigo De Paul, Gaspar Iñíguez y Maximiliano López); Napoli vs. Bologna; Torino (Nicolás Burdisso, Lucas Boyé y Cristian Ansaldi) vs. Benevento; Milan (Mateo Musacchio, Lucas Biglia, Gabriel Paletta y José Mauri)-

Lazio; y Roma (Federico Fazio y Diego Perotti) ) vs. Sampdoria (Matías Silvestre y Ricardo Álvarez).