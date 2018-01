Un Real herido quiere volver al triunfo hoy

27/01/2018 -

Real Madrid, en crisis futbolística y con urgencias a cuestas luego de la sorpresiva eliminación en la Copa del Rey ante Leganés, irá hoy por la victoria cuando enfrente como visitante a Valencia por la 21ª fecha de la Liga española.

El equipo del francés Zinedine Zidane no transita un buen año, que no solo incluye la despedida en la Copa del Rey con la derrota 2-1 en el estadio Santiago Bernabéu a manos del modesto Leganés en cuartos de final, sino también la campaña irregular en la liga española, a 19 puntos del líder invicto Barcelona con un partido menos, con el riesgo de quedarse afuera de la clasificación a la próxima Liga de Campeones de Europa.

Además, en la jornada de ayer, Atlhetic Bilbao igualó con Eibar 1-1 como local.

El resto de los partidos de hoy son: La Coruña (Federico Cartabia) vs. Levante; Málaga (Esteban Rolón) vs. Girona; y Villarreal (Mariano Barbosa y Leonardo Suárez) vs. Real Sociedad (Gerónimo Rulli).

Mañana: Leganés (Nereo Champagne) vs. Espanyol (Pablo Piatti); Atlético Madrid (Axel Werner, Nicolás Gaitán y Ángel Correa) vs. Las Palmas (Leandro Chichizola, Gabriel Peñalba, Jonathan Calleri y Hernán Toledo). Lunes: Celta (Gustavo Cabral y Facundo Roncaglia) vs. Betis.