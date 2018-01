Masche: "Ojalá no sea un adiós, sino un hasta luego"

Fotos REFERENTE. Javier Mascherano dejó muchos recuerdos lindos en el Barcelona donde fue multicampeón.

27/01/2018 -

El mediocampista del seleccionado argentino de fútbol Javier Mascherano deseó ayer que su despedida de Barcelona "no sea un adiós sino un hasta luego" en una carta de agradecimiento que subió en su cuenta de Instagram.

"Gracias Barça. Qué difícil se hace escribir estas líneas. Siempre lo dije, lo más complicado de estar en un club como el Barcelona es que un día tenés que irte. Llegó ese día y no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a todos los que me han permitido vivir este sueño y a los que me acompañaron durante este viaje", escribió el santafesino.

"Se terminó el sueño. Es hora de despertar y buscar nuevos retos, pero lo vivido quedará siempre en mi corazón. Gracias a todo el mundo por habernos hecho sentir como en casa, tanto a mí como a mi familia. Ojalá no sea un adiós, sino un hasta luego. Visca el Barca", finalizó.

Por otro lado, Mascherano se sumó ayer a los trabajos de preparación de Hebei Fortune de China en la concentracción de Marbella.

Mascherano, de 33 años y que jugó en River Plate (2003-2005), Corinthians de Brasil (2005-2006), y West Ham United (2006-

2007) y Liverpool (2006-

2011), ambos de Inglaterra, seguirá su carrera en Hebei China Fortune, donde compartirá plantel con su compatriota Ezequiel Lavezzi.