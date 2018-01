"Mi hija está evolucionando y mi nieto ya fue dado de alta, pero sigue en la Neo"

Fotos ASISTENCIA. La joven ingresó a terapia intensiva durante la mañana del sábado 20 de enero, inconsciente.

27/01/2018 -

Romina Gómez -la joven que ingresó con una grave lesión en la cabeza- sigue aferrada a la vida y una clara muestras es un admirable evolución, mientras continúa internada en la cama 5 de Terapia Intensiva del hospital Regional.

"Cuando me acerco y le hablo ella se mueve y hace gestos que me hacen pensar que me escucha. Le digo que pelee por su vida. Yo no la voy a juzgar si hizo algo malo y tampoco la voy a abandonar", expresó Pedro Gómez, padre de la joven quien permanece en el nosocomio capitalino desde el pasado 20 de enero, cuando su hija ingresó en estado de inconsciencia.

La joven fue hallada por su pareja -Roberto Barrera (32)- en el patio de su casa, el un sector llamado Villa Margarita, en el interior del Bº Tabla Redonda.

Estaba en un gran charco de sangre y según los dichos de su pareja al parecer cayó y se golpeó contra la puerta el baño. Mientras era asistida por los médicos, Romina dio a luz a su hijo -un varón que nació con bajo peso y con un cuadro muy complicado- quien está fuera de peligro y espera que su madre abra los ojos para saber qué nombre llevará.

"Los médicos me dijeron que ella está estable, le están limpiando los pulmones y están analizando la posibilidad de sacarle el respirador para ver qué reacción tiene. Si respira por sus propios medios se lo van a quitar de manera definitiva", explicó Gómez sobre la salud de su hija.

En tanto que al ser consultado por su nieto, con una sonrisa contó que había sido dado de alta. "Gracias a Dios está fuera de peligro, pero sigue en Neonatología y en incubadora porque mi hija no lo puede atender aún".

Al ser preguntado si estaba al tanto de la investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal de La Banda, Pedro manifestó: "Hablé con el fiscal para contarle que Barrera se fue de mi casa. Abandonó a su otra hijita y no sabemos nada de él".

Más tarde continuó diciendo: "Nadie sabe nada de él y no apareció por aquí (por el hospital) para preguntar cómo está Romina. Sospecho que hizo algo, pero solo voy a saber eso cuando mi hija se recupere y me cuente todo lo que pasó".

Gómez sostuvo: "Él (por su yerno) no estará tranquilo si fue quien le causó este sufrimiento a mi hija. No juzgo ni culpo a nadie, pero tengo mis sospechas. No soy quién para señalar con el dedo, porque puede ser una injusticia, por eso cuando ella se despierte y me hable ahí voy a saber la verdad".

El padre de Romina reveló que la joven antes residía con su abuela materna, tras haberse separado de Barrera. "Ella, al parecer, andaba ocultando algo. Aparentemente tuvo una relación con otro hombre y fruto de ello sería su embarazo, que nos ocultó a todos. Ni siquiera se lo confió a sus hermanas", expresó y nuevamente cargó contra su yerno: "Por eso son mis sospechas sobre los posibles reproches de él hacia ella".

Por otra parte, Pedro Gómez, expuso una situación económica difícil de la familia, ya que el trabaja de manera independiente y es el único sostén de su hija y sus nietos, y como debe cuidar de ella, no puede ocuparse de sus tareas. Es por eso que pidió la ayuda solidaria de los santiagueños.