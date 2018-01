La Unión de Futbolistas va por más emociones

Fotos PROPUESTA. La Ufva aprovecha el receso de verano para que los equipos se vayan poniendo a punto para la temporada oficial.

En Los Magníficos, N. Autonomía vs. Villa Alem (40) y N. Autonomía vs. Anestesia (45). En La Dársena, Los Icardis vs. V. Negrita (33) y Desp Las Mellis vs. Alumni (50). En Mistol, La Fusión vs. Los Peregrinos (40) y Facheritos vs. V. Ángela (50). En El Mojón, José Ignacio vs. Joy Luciana (33) y Dep J.J vs. Ateneo Ej. Arg (33). En La Guarida (La Banda), G. Judicial vs. Defensa Civil (40) y G. Judicial vs. Racing (45).

En Calle 14, Calle 14 vs. Pasaje San Esteban (45) y Colectiveros vs. Transp Palito (50). En El Gringo 1 (San Esteban), Uthgra vs. V. Negrita (45) y Óptica Molinari vs. Independiente (50). En El Gringo 2, E. Roja vs. V. Mercedes (50) y Refi Shop vs. UTA (50). En Gremio Municipal, El Deca vs. Villa María (33) y Calidad de Vida vs. Stylo Gráfico (50).

En Mojones, Mojones vs. La Manada de Halcones (33) y Mojones vs. V. Negrita (50). En Halcones 3, V. Borges vs. Mojones (40) y Los Halcones vs. Santa Lucía (40). En Filial 23, J. Newbery vs. Bonafide (45) y PVC La Banda vs. Kco Mis Viejos (50). En La Zurda, El Triángulo vs. Bº Sarmiento (45) y Bº Gas del Estado vs. Desp del Valle (50).

En San Esteban, T. Albarracín vs. La Loma (40) e Ipvu vs. Kiosco Laly (45). En Nvo Banco, P. Max Mar vs. T. Raúl Ávila (40) e Indumentaria Lar vs. Calle 14 (50). En Estudiantes de Maco, Taller Dany vs. Los Fugitivos (40) y Bº Sarmiento vs. Def Antilo (50). En Ateneo, Ateneo Ej. Arg vs. Rosario Central (40) y Don Vicente vs. Escuela 102 (50).

En Gimnasia de Maquito, Ab. Cuervos vs. La Güemes (33) y Far Lavalle vs. Palo Carabajal (33). En Luz y Fuerza, Filial 23 vs. V.G T. Sposetty (45) y Luz y Fuerza vs. F. Automotores (50). En Villa Tranquila, V. Tranquila vs. Moto Juan (40) y V. Tranquila vs. V. Borges (50). En Milan, Fútbol y Amistad vs. Ciudad Satélite (33) y El Templo vs. Colón FC (33).

En El Millo, Llanos Refrig vs. La Rifa de Alberto (33) y Los Buckiºs vs. Insumatik (33). En Atsa 3, Imer Cuervos vs. La 59 (33) y Asel vs. Joyex (50). En Cilindro, Bº Tradición vs. San Carlos (40) y Electricidad Cortez vs. Villa Grimanesa (50). En Independiente de Los Cardozo, Expreso San Nicolás vs. La Rifa de Alberto (45) y Transporte Kenber vs. Recursos Hídricos (50).

En Mailín, Pablo VI vs. Aesya (33) y Gremio Judicial vs. La Viamonte (33). En Nueva Era (Los Quiroga), Los Amigos del Norte vs. Filial 23 (40) y Los Amigos del Norte vs. Almirante Brown (45). En Suboficiales, Uthgra vs. La Güemes (40) y La Católica vs. La Güemes (45). En San Lorenzo (Los Flores), 18, Politécnicos vs. Feria del Newbery (50).