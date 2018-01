Otro interesante capítulo por el certamen de verano

27/01/2018 -

La Asociación de Futbolistas hará disputar una nueva fecha del torneo de verano para las categorías C50 y C55. El primer partido se iniciará a las 17.30 y el segundo a las 19. El programa es el siguiente: en Asociación 1, Amigos de Cacho Luna vs. Playa 38 (50) y Lagartos Malvinas vs. Gimnasio Córdoba (50).

En Asociación 2, Puente Alsina vs. Expreso San Nicolás (50) y San Roque vs. Saravah (55).

En Banco Provincia, Previsión vs. HC Lubricantes (55) y Banco Provincia vs. Unse (55). En Alte Brown, Campeones del 28 vs. Alte Brown (50) y Sitravice Ipvu vs. Savoy Hotel (50). En San Isidro (Santa María), Villa Hortencia vs. Maestros (50) y San Carlos vs. Mis Nietitos (50).