Fotos Mirolo: "Los Manseros no actuarán en La Salamanca"

27/01/2018 -

El intendente de la ciudad de La Banda confirmó la novedad de que el histórico conjunto de Los Manseros Santiagueños no participará de la edición 2018 del Festival Nacional de La Salamanca, ya que Onofre Paz aún se encuentra en plena etapa de recuperación de su operación. "Alito Toledo se comunicó ayer (por el jueves) conmigo y me informó que no estarían", expresó el mandatario. Mirolo contó a Radio Panorama que Toledo le dijo que Paz, "venía muy bien en la recuperación, pero el médico le ordenó suspender todos los shows que tenía por delante el grupo". Cabe recordar que Onofre Paz sufrió una obstrucción intestinal por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia. Actualmente se está recuperando de manera óptima. Como todos los años, Los Manseros iban a estar presentes el día sábado. Con respecto a esto, Mirolo se lamentó debido a que "venían siendo ininterrumpida su presencia todos estos años".