El personaje de "El último traje" le llegó después de que tres lo rechazaran

27/01/2018 -

"En estos casi veinte años, sólo Luis Puenzo (en una coproducción en la que yo venía pagado por España), y Héctor Olivera (con quien no pude filmar, desafortunadamente), me invitaron a hacer cine. Y, también, que sólo Roberta Sánchez (‘Germán, últimas viñetas’) y Tristán Bauer (‘Bruno Sierra’), se acordaron de mí para intentar darme pantalla en televisión. ‘El Último traje’ me llegó gracias a que Héctor Alterio, Pepe Soriano y Norman Brisky por diferentes causas no pudieron hacerlo. Recién entonces se pensó en mí, en este caso, afortunadamente". Así contó Miguel Ángel Solá cómo llegó a él su protagónico en esta película.

Y sobre lo que para Solá significa el cine, señaló: "Es un entramado en el que el actor pasa a desempeñar uno de los tantos roles para comunicarse con el espectador. En un filme trabajan decenas de especialistas en todo, hasta en actuar. En el teatro no se pueden esconder las mediocridades ni las limitaciones, en cine todo es posible".