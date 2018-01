Quiénes ganarán los Grammy en la gala de mañana

27/01/2018 -

El rapero Jay-Z, con ocho nominaciones; Kendrick Lamar, con siete; y Bruno Mars, con seis, aparecen como los principales candidatos en la 60ª edición de los premios Grammy, que se entregarán mañana domingo 28 de enero, en el mítico estadio Madison Square Garden, de Nueva York, y que podrá seguirse televisivamente en Argentina a través de la señal TNT.

Los tres artistas, junto a Childish Gambino, competirán en los preciados rubros disco del año y grabación del año, en tanto que Jay-Z y Bruno Mars también se anotaron en la puja por la canción del año, por "4:44" y "That’s what I like", respectivamente.

Este último rubro también presentará a "Despacito", uno de los grandes hits del año, de Luis Fonsi, Daddy Yankee y la colaboración de Justin Bieber, que además se anotó en la competición por grabación del año y mejor dúo pop o performance vocal.

En tanto, la pianista Martha Argerich es la única artista argentina que competirá en esta edición, en la categoría mejor música de cámara o pequeños ensambles, con su disco "Martha Argerich & Friends: Live from Lugano 2016".

Esta nueva edición también podría llegar a contar con alguna premiación póstuma, por ejemplo en el caso del rubro mejor performance de rock, en donde están anotados los fallecidos Leonard Cohen con "You want it darker" y Chris Cornell con "The promise", quien compiten contra "Run" de Foo Fighters, "No good" de Kaleo y "Go to war" de Nothing More.

En cuanto a figuras históricas, The Rolling Stones dirá presente con su disco de clásicos del blues "Blue & Lonesome", que participa en el rubro mejor disco de blues tradicional; en tanto que Elton John será homenajeado con un premio honorífico, junto a su letrista Bernie Taupin; y Bob Dylan competirá con "Triplicate" como mejor disco vocal de pop tradicional.

El presentador de esta gala será por segunda vez consecutiva James Corden.