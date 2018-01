Fotos Habrá "Juntada" en La Salamanca

27/01/2018 -

Del 1 al 5 de febrero, el Club Sarmiento de La Banda volverá a vibrar con el Festival de La Salamanca, especialmente durante la noche del 4 de febrero cuando suban al escenario, primero por separado, Peteco, Raly Barrionuevo y el Dúo Coplanacu; para revivir luego "La Juntada", aquella inolvidable formación que los tuvo como protagonistas en el 2004 y con la que grabaron un disco y recorrieron la Argentina. Estos prestigiosos folcloristas ya volvieron a hacerse escuchar juntos durante el Festival de Jesús María, y si bien ese reencuentro no significó la continuidad de la vieja formación, el público agradeció con la ovación ese regalo de tenerlos una vez más juntos en el escenario, algo que seguramente se repetirá en La Salamanca. ¿Cómo han vivido ese reencuentro de "La Juntada" en Jesús María que van a repetir en La Salamanca? Con Peteco y Raly siempre nos juntamos los años anteriores a "La Juntada" y también a posterior. Siempre hemos estado cerca sabiendo qué hace uno y qué hace el otro. De ahí nació "La Juntada". Y después, reunirnosen Jesús María ha sido muy lindo, como revivir aquella época, ha sido como juntarnos en una guitarreada con los changos. ¿Cuáles son las sensaciones que experimentan cuando escuchan a otros cantar sus creaciones? En "La Juntada" cada uno cantaba cosas de los otros y eso es un acto de una gran admiración, de unos hacia otros. Así lo veo yo como un gesto de cariño y de respeto hacia el otro. Yo, cuando canto "Perfume de carnaval", de Peteco, es una demostración de admiración que he tenido siempre por ese tema y lo hago desde el corazón. ¿Dónde radica el éxito o es magia pura eso del cantar y la comunión con la gente? Yo creo que es algo mágico porque uno simplemente canta, no especula nada. Uno anda cantando, no anda con tanta estrategia de marketing... Las cosas pasan porque hay una convivencia con el público y el entender a nuestra gente. Están haciendo un gran recorrido en este verano. Además de La Banda van a estar en Mar del Plata y Los Telares. ¿Cómo se traduce esa continuidad en diversos escenarios y públicos? En este momento hay cierta baja en la cuestión mediática del folclore. Paradójicamente somos los pocos folcloristas que vamos quedando del folclore tradicional, por ahí puede estar viniendo esa continuidad. De todos modos son cuestiones cíclicas que van surgiendo. Cosquín le dedica una noche al folclore alternativo e independiente con Raly como bastonero de esta movida. ¿Qué lectura haces de esto? Necesariamente tiene que ser así. Nos alegramos mucho. Tanto Raly como otros músicos, a pesar de que la gente se ha ido del monte, aunque no existe el morterito añapero, o que los changos no andan en burro sino en moto, y que más se habla del banderillero satelital y la siembra directa, los changos le siguen escribiendo con cariño a la tierra. Hay muchos músicos que buscan en la parte humana de la música y siguen escribiendo cosas impresionantes. La actuación del Dúo Coplanacu en Mar del Plata se enmarca en las acciones promocionales que realiza la Subsecretaría de Turismo de Santiago del Estero. "Es un evento especial que tiene que ver con una manifestación cultural de Santiago", dijo al respecto Julio Paz.