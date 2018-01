Adrián Suar: "Para ella debo ser una mala persona y está en su derecho"

Fotos Araceli hace rato que dejó de permanecer callada. Suar tuvo que salir varias veces a contestarle.

27/01/2018 -

La historia de amor de la pareja que nació en la ficción "La Banda del Golden Rocket" y que luego se consolidó en la vida real con una boda, un hijo en común y años de convivencia, parecía haber terminado en buenos términos hasta que una de sus partes, Araceli González, comenzó a hablar.

Primero dijo que no tenía una buena relación con su ex y padre de su hijo, Adrián Suar, y después agregó durante una entrevista con "Instrusos": "Un marido que ante la sociedad se muestra como un gran hombre y te manipula psicológicamente. Terminás muy enferma y nadie se entera. A mí me han lastimado en la dignidad".

Consultado sobre estos dichos, "el Chueco" Suar no esquivó la respuesta: "Para ella debo ser una mala persona y está en su derecho. Yo la quiero mucho. Es la madre de mi hijo, que sea feliz. Le deseo lo mejor’ ", expresó en medio de una nota para el mismo programa de espectáculos, a la salida de la función de "Un rato con él", la obra que protagoniza con Julio Chávez.

Y le sumó la confirmación de un hecho desgarrador que había contado Araceli, que sucedió cuando tenía apenas cinco años y fue manoseada por un señor mayor. "Eso me lo ha contado. Es verdad lo que dice", remarcó Suar a Intrusos y fue difundido por Infobae.

Para defenderse de quienes la criticaron en las redes sociales por confesar que no se siente feminista porque tiene un hijo y un marido a quienes ama, Araceli había aceptado una comunicación telefónica con el programa que conduce Jorge Rial. Allí expresó: "Yo soy parte de las mujeres que estamos a favor del amor porque el amor sana. Yo fui agredida por mi género. Y también hay que respetar a los hombres porque ellos también son agredidos y violados".

Además hizo una triste revelación: "En mi profesión, gracias a Dios, nunca fui acosada, pero de niña viví un montón de cosas. Tuve cinco años y a mí me manoseó un señor grande". Sus declaraciones se esparcieron por todos los portales.