"Espero que se haga Justicia y que encuentren al responsable"

La madre de Alejandro, el nene de diez años que sufrió un ladrillazo en la cabeza cuando viajaba en un micro por la ruta 34, volvió a hablar sobre el estado de salud de su hijo y realizó un fuerte pedido de Justicia para que "esto no quede en la nada".

"Al momento del impacto, `Ale´ tenía los ojos cruzados, no reaccionaba. Le detectaron fractura de cráneo y le realizaron una cirugía. Después de eso la mejora en su salud fue muy notoria. Se desinflamó todo su ojo y se despertó. Pero por ahora no me reconoce. Sabe que soy su mamá pero no sabe los nombres de ninguno", dijo conmovida.

Y continuó: "Está acostado, tienes problemas de motricidad y anoche no durmió nada por alucinaciones. En un mes y medio empezará el colegio y ya será un año perdido. Lo único que queremos es que se componga y que la Justicia actúe".

La madre del pequeño destacó la eficiencia y el acompañamiento de todo el personal del Cepsi que además está alojado en su albergue a sus otros hijos y a los familiares que llegaron desde Jujuy".

Finalmente realizó un fuerte pedido de Justicia para que todo esto no quede en la nada: "Se llevaron el colectivo a pericias con los pasajeros para que declaren. Espero que actúen, que alguien tome cartas en el asunto. Que alguien entienda lo que estamos pasando y se encuentre al responsable".