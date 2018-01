Un misionero produce hidromiel y lo vende en negocios gastronómicos y turísticos

Hoy 20:39 -

Por José Aranda

T: @jaranda40



¿Cuándo comenzaste a pensar en la posibilidad del vino de miel?

Para la República Argentina la denominación oficial por código alimentario argentino es “hidromiel” Cuando comencé a estudiar agronomía, me pregunté cómo deberían ser las chacras en Misiones en los próximos 20 o 30 años. Para ese entonces, deberían reunir una serie de condiciones para mi provincia.

Aquí solo mencionaré algunas…

1) Agronómicamente será absolutamente prioritario cuidar el monte, la selva, la tierra y el agua.

2) El “Paisajismo” y la “Agricultura Regenerativa” serán disciplinas definitivamente “fundamentales” para mitigar las externalidades y reparar las secuelas ambientales de los modelos vigentes como por ejemplo el pino y el tabaco y regenerar áreas degradadas.

3) Eliminar por completo el uso de agrotóxicos.

4) Producir alimentos cada vez más sanos y fundamentalmente diversos.

5) La arquitectura, gastronomía y el turismo serán potentes catalizadores de la economía rural y tomaran un rol protagónico en la matriz de ingresos de las familias rurales (in situ)

6) Los productos elaborados deberán cumplir con estándares de calidad necesaria y obligatoriamente altos.

En otras palabras, la “biodiversidad” será el eje central de los lineamientos rurales e inevitablemente la provincia de Misiones deberá modificar su matriz productiva para generar productos “NMDAV” (No Maderables de Alto Valor).

En la actualidad, esto requiere un cambio de paradigma muy profundo y fundamentalmente un cambio de tecnología. Un cambio generacional con objetivos muy diferentes a los actuales.

Lo que viene de aquí en adelante en Misiones es un proceso netamente disruptivo. En ese sentido, la apicultura tendrá un rol extremadamente valioso y nosotros estamos trabajando en la expiación de la cadena apícola para potenciar su rol protagónico en el futuro.

¿Entre que lo pensaste y que concretaste el proyecto cuánto tiempo pasó?

Lo diseñé aún estando en la universidad, pero la mayor parte del tiempo estaba a más de 1.000 km de mi provincia, el proyecto estaba todos los días en mi mente, pero recién lo pude iniciar al regresar a Misiones. Aproveché ese tiempo para formarme lo mejor posible para la implementación.

¿Cómo conseguiste financiación para concretarlo? ¿Cuánto fue la inversión mínima que hiciste?

Trabajamos a puertas cerradas y el proyecto es un desarrollo completamente privado. Jamás recibí créditos ni subsidios de ningún organismo local, provincial o nacional para el diseño, programación, implementación o ejecución del proyecto. Comencé con un par de cajones de abejas y algunos tubos de ensayo.

Aquí aprovecho para remarcar algo importante, “no importa cuánto dinero inviertas, sino tienes los conocimientos técnicos, el dinero no sirve de nada”

Hoy, hablar de hidromiel en Argentina es bastante diferente que algunos años atrás.

La mayoría de la gente se desespera para obtener financiamiento, pero lo único que garantizará el verdadero éxito es el conocimiento técnico y la capacidad de adaptación a los escenarios que vienen.

¿Cuánta cantidad estás produciendo en la actualidad? ¿A qué mercados llegas?

En este momento estamos en remodelaciones y hemos incrementado significativamente la capacidad de producción, comenzamos este 2018 con objetivos bastante más importantes.

Elaboramos partidas limitadas y todo lo que producíamos se realizaba en un circuito cerrado, desde las flores, las colmenas, la miel, todo en el mismo lugar.

Este año estamos mejorando la infraestructura, definiendo la nueva escala y muy posiblemente la compra de miel a productores locales.

Generalmente van para el segmento gastronómico, empresarial y turístico.

¿Cuáles son los inconvenientes más importantes que tuviste para concretar el proyecto?

Bueno, como todo emprendedor sabe, comenzar de cero implica solo una cosa… “solucionar problemas” esa es la parte divertida. Innovar es un proceso de resolución de problemas permanente.

Tal vez la mayor dificultad es tener el control de tus pensamientos, objetivos y metodologías definitivamente claras.

Muchas personas dedicarán gran parte de su tiempo a decirte que tú no puedes hacer lo que sueñas, que no tienes los medios ni los recursos ni las habilidades, que no es el momento indicado o que simplemente no funcionará.

Te dirán que es imposible e intentarán que desistas “todos los días”.

Hay que identificarlos lo más rápido posible y mantenerlos lo más lejos posible de ti. Otros cerrarán puertas y minarán tu camino de obstáculos.

Finalmente, detrás de todos ellos, encontrarás a un grupo de personas absolutamente extraordinarias que soñarán contigo. Emprender e innovar significan, resolver problemas.

¿En qué canales de ventas lo estás distribuyendo? Supermercados, restaurantes,etc

Nuestros productos no están en supermercados ni vinotecas, elaboramos ediciones limitadas y son de venta directa.

No hay intermediarios, esto nos permite conocer a nuestros clientes y trabajar con ellos en el proceso de mejora.

¿Qué planes tienes a futuro con el emprendimiento?

En el corto plazo, solo uno... “calidad”. A mediano plazo, mejorar infraestructura y equipamientos.

A futuro, lo que estamos haciendo en Leandro N. Alem, Misiones, sé que será un modelo productivo para áreas tropicales y subtropicales en todo Latinoamérica y muy posiblemente tendrá que ver con el desarrollo rural de la provincia de Misiones en los próximos años.

Mi trabajo es un tributo a la selva misionera, al monte y a mi provincia.