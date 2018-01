Una idea que integró a las mascotas al veraneo familiar en la playa,

Hoy 20:48 -

Gabriel Sapienza y Nair Pereyra estaban cansados de no poder disfrutar de un día de playa con sus perros. Lo que para otros podía ser un tema menor, para ellos no lo era ya que consideran a sus mascotas como parte de su familia. Luego de ser rechazados de distintos balnearios, en diciembre de 2014 se les ocurrió fundar el suyo propio: Yes! Playa Canina.

Ubicado en el sur de Mar del Plata, muy cerca de la rotonda del Faro y de la Playa del Balcón, los clientes pueden acceder a sombrillas y carpas junto con sus perros. Allí los animales cuentan con piscina propia, duchadores, servicio de agua fresca, plaza de juegos y un sector sanitario con palas, bolsas, cestos y desinfectantes para que los dueños puedan arrojar las deposiciones de sus mascotas. También hay cuidadores destinados a no perder de vista a los animales y controlar si necesitan agua o cualquier otro requerimiento. Para que las personas puedan también divertirse, el balneario cuenta con piscina climatizada, canchas de tenis, fútbol y paddle y escuela de surf.

La higiene de los perros es importante ya que el único requisito para poder entrar a la playa es que los dueños presenten la libreta sanitaria del animal con todas las vacunas y la desparasitación al día, así se evita el contagio de enfermedades.

“Si bien en esta temporada, Mar del Plata tuvo la más baja afluencia de turistas de estos últimos 10 años, este nuevo canal de turismo tuvo una buena respuesta, por ser novedoso, por resolver el hecho de no tener que dejar a los perritos en guarderías o al cuidado de un amigo o familiar, y brindar en un mismo lugar relax, entretenimiento y diversión, sobre todo para los niños de las familias que son los que más disfrutan de las actividades y juegos junto a sus perritos”, indica Sapienza, quien dice estar orgulloso de haber fundado la primera playa “petfriendly” de la Argentina.

“Yes! Playa canina crece día a día y es el único balneario en el mundo que promueve la tenencia responsable por sus controles sanitarios, además de la inclusión de las mascotas en todas las actividades familiares”, concluye Sapienza y agrega: “Todavía nos quedan más sueños que cumplir en lo que siempre imaginamos como el Disney para los mascoteros”.