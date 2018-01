Los Carabajal cerrarán la fiesta mayor del folclore celebrando sus 50 años

28/01/2018 - Hoy será la última noche del 58º Festival Nacional de Folclore de Cosquín, que tendrá un cierre bien santiagueño con la presencia de Los Carabajal, que completarán en el escenario Atahualpa Yupanqui todo un año de festejos por sus 50 años de trayectoria, que comenzaron a celebrarlo precisamente en este lugar en le edición anterior. Pero la actividad de los integrantes de la tradicional familia de folcloristas de nuestra provincia no termina con su actuación en el festival, ya que ayer, “Carabajales”, que lo integran Cali, Musha, Peteco, Cuty y Roberto, presentaron el disco “El Martín Fierro cantado”, en presencia de un nutrido grupo de periodistas y colegas. La presentación, de la que participó EL LIBERAL como único medio de la provincia, estuvo auspiciada por la Subsecretaría de Turismo de la provincia, que se encuentra realizando una importante campaña de difusión de los atractivos de Santiago del Estero en la Capital Nacional del Folclore. Respecto de la presencia del grupo Los Carabajal en la noche del domingo, Mario “Musha” Carabajal se mostró entusiasmado con la idea de encontrarse con el público para, de alguna manera, “cerrar un círculo”, pues recordó que los festejos por los 50 años del conjunto tuvo su inicio precisamente sobre el escenario de Cosquín el año pasado. “Va a ser una especie de cierre de un círculo, porque es aquí donde comenzamos a celebrar los 50 años en 2017, aunque luego de Cosquín seguimos la gira que la vamos a terminar los días 26 y 27 de mayo en el teatro Ópera de la Capital Federal”, comentó Mario. Para el músico, estar en Cosquín tiene un sabor especial, porque lo vive intensamente. “Este es un lugar de hermandad, donde compartimos lo fundamental, que es el género folclórico que queremos defenderlo y cuidarlo. Estar aquí no es sólo actuar en el festival, en nuestro caso, nos comprometemos con la presentación de discos, con las conferencias de prensa. Vengo a Cosquín a aportar algo, a descubrir y a conectarme con las nuevas generaciones, porque hay un recambio necesario, hay muchos chicos que estudian y se preocupan, y a los que también podemos aportarles desde nuestra experiencia”, agregó. Recordó que hace unos días estuvieron presentando el disco grabado en vivo en el Luna Park del recital por los 50 años, que incluye 22 temas y tiene a invitados como Horacio Banegas, Mario Álvarez Quiroga, Franco Barrionuevo, Carlos Cabral, Orellana Lucca “y los parientes”, entre otros. “Esto tiene que ver con el compromiso que nosotros hemos asumido desde que comenzamos a andar en esto de la música. Nos hacemos cargo de lo que generamos para dejar algo en el paso por esta vida, queremos que quede nuestro testimonio, no queremos pasar por la vida sin dejar algo”, dijo finalmente.