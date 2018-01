“Últimas instrucciones”: el poema que dejó Nicanor Parra para su funeral

28/01/2018 - Todos los días muere algún poeta. Los antipoetas, sin embargo, mueren una vez por siglo. O por era geológica. La razón es sencilla: poetas siempre ha habido y habrá; antipoetas solo ha habido uno, Nicanor Parra. Porque incluso para morir, el poeta Nicanor Parra lo hizo siguiendo su peculiar estilo. En el día de su muerte, salió a relucir una de sus obras titulada “Últimas instrucciones” (1969), donde el mismo especifica a través de la poesía lo que quería para su funeral. “Háganme el favor de velarme como es debido/ dáse por entendido que en la reina/ al aire libre -detrás del garage/ bajo techo no andan los velorios”, dice. “Cuidadito con velarme/ en el salón de honor de la universidad/ o en la Caza del Ezcritor /de esto no cabe la menor duda/ malditos sean si me velan ahí / mucho cuidado con velarme ahí”. ÚLTIMAS INSTRUCCIONES Éstos no son coqueteos imbéciles háganme el favor de Velarme Como Es Debido dáse por entendido que en la reina al aire libre -detrás del garage bajo techo no andan los velorios. Cuidadito con velarme en el salón de honor de la universidad o en la Caza del Ezcritor de esto no cabe la menor duda malditos sean si me velan ahí mucho cuidado con velarme ahí. Ahora bien -ahora mal- ahora vélenme con los siguientes objetos: un par de zapatos de fútbol una bacinica floreada mis gafas negras para manejar un ejemplar de la Sagrada Biblia. Gloria al padre gloria al hijo gloria al e. s. vélenme con el Gato Dominó. La voluntad del muerto que se cumpla Terminado el velorio quedan en Libertad de acción ríanse -lloren- hagan lo que quieran eso sí que cuando choquen con una pizarra guarden un mínimo de compostura: en ese hueco negro vivo yo. POESÍA DE NICANOR PARRA “LA POESÍA TERMINÓ CONMIGO” Yo no digo que ponga fin a nada no me hago ilusiones al respecto o quería seguir poetizando Pero se terminó la inspiración. La poesía se ha portado bien yo me he portado horriblemente mal. Qué gano con decir yo me he portado bien la poesía se ha portado mal cuando saben que yo soy el culpable. ¡Está bien que me pase por imbécil! La poesía se ha portado bien yo me he portado horriblemente mal la poesía terminó conmigo. CAMBIOS DE NOMBRE A los amantes de las bellas letras hago llegar mis mejores deseos voy a cambiar de nombre a algunas cosas. Mi posición es ésta: el poeta no cumple su palabra si no cambia los nombres de las cosas. ¿Con qué razón el sol ha de seguir llamándose sol? ¡Pido que se llame Micifuz el de las botas de cuarenta leguas! ¿Mis zapatos parecen ataúdes? Sepan que desde hoy en adelante los zapatos se llaman ataúdes. Comuníquese, anótese y publíquese que los zapatos han cambiado de nombre: desde ahora se llaman ataúdes. Bueno, la noche es larga todo poeta que se estime a sí mismo debe tener su propio diccionario y antes que se me olvide al propio dios hay que cambiarle nombre que cada cual lo llame como quiera: Ese es un problema personal. ÚLTIMO BRINDIS Lo queramos o no sólo tenemos tres alternativas: el ayer, el presente y el mañana. Y ni siquiera tres porque como dice el filósofo el ayer es ayer nos pertenece sólo en el recuerdo: a la rosa que ya se deshojó no se le puede sacar otro pétalo. Las cartas por jugar son solamente dos: el presente y el día de mañana. Y ni siquiera dos porque es un hecho bien establecido que el presente no existe sino en la medida en que se hace pasado y ya pasó..., como la juventud. En resumidas cuentas sólo nos va quedando el mañana: yo levanto mi copa por ese día que no llega nunca pero que es lo único de lo que realmente disponemos. NO CREO EN LA VÍA PACÍFICA No creo en la vía violenta me gustaría creer en algo pero no creo creer es creer en Dios lo único que yo hago es encogerme de hombros perdónenme la franqueza no creo ni en la Vía Láctea.