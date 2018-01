"Teníamos que ganar para olvidar lo del verano"

Fotos CLARO. Tévez tuvo chispazos de buen futbol y estuvo cerca de convertir, pero desvió el remate frente al arco.

El delantero Carlos Tévez, una de las máximas figuras de Boca Juniors, cómodo líder de la Superliga Argentina de fútbol, sostuvo que era "vital" ganarle a Colón de Santa Fe, tras el 2-0 en La Bombonera, "para olvidar lo que nos pasó en el verano".

"Hoy (por anoche) jugamos un buen partido. Si bien en el primer tiempo Colón nos complicó, la realidad es que fuimos superiores. Teníamos que ganar si o sí para olvidar lo que nos pasó en el verano", aseguró..

"Nos sacamos todas las dudas del verano, ganamos muy bien y ampliamos la ventaja sobre San Lorenzo", puntualizó.

Y siguió: "Me da lo mismo jugar retrasado o de ‘9’. Voy a jugar donde me ponga el DT (Barros Schelotto). Me sentí cómodo en la cancha", sentenció.

Tevez también habló sobre su regreso a La Bombonera. "Me voy feliz por todo. El triunfo y la gente. Es una motivación extra. Me sentí vivo otra vez en mi casa", indicó.

"Hoy disfruto todo y se nota. No sólo jugar sino entrenar en la semana. Estoy muy contento en este momento de mi vida", sentenció el Apache.

Por su parte, el entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, destacó la actuación de Carlos Tévez en la victoria sobre Colón de Santa Fe por 2-0, en La Bombonera, y se esperanzó en que el rendimiento de anoche "sea el piso" del "Apache" de cara a lo que resta del 2018.

"Lo vi muy enchufado y bien. Ojalá este sea el piso. Va a seguir creciendo y adaptándose al fútbol argentino. Estuvo en China sin jugar, le va a costar pero hizo un buen partido. Todos confiamos en que irá mejorando poco a poco", afirmó Barros Schelotto durante la conferencia de prensa.

"Primero arrancó jugando de atrás y después bien de nueve. Y cumplió tanto en el inicio como en el final. Participó en los dos goles", cerró el "Mellizo".