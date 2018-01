Real Madrid se recuperó a puro gol ante Valencia

28/01/2018 -

Real Madrid, hundido en una crisis futbolística y con la sorpresiva eliminación en la Copa del Rey ante Leganés, goleó, con dos tantos del delantero portugués Cristiano Ronaldo, a Valencia, por 4 a 1, de visitante, en un partido válido por la 21ra. fecha de la Liga de España.

Los goles del equipo dirigido por el francés Zinedine Zidane los convirtieron Ronaldo en dos ocasiones, ambos de penal; el brasileño Marcelo y el alemán Toni Kroos, en tanto que el delantero español Santiago Mina anotó la conquista del Valencia, que tuvo al zaguero argentino Ezequiel Garay de titular y a su compatriota Luciano Vietto entre los suplentes.

Además, Deportivo La Coruña, con el argentino Federico Cartabia entre los suplentes, empató con Levante por 2 a 2, de local. En tanto Málaga igualó con Girona 0-0, de local, y Villarreal venció a Real Sociedad por 4-2, también en su estadio.

La fecha continuará hoy con Leganés (Nereo Champagne) vs. Espanyol (Pablo Piatti); Atlético Madrid (Axel Werner, Nicolás Gaitán y Ángel Correa) vs. Las Palmas (Leandro Chichizola, Gabriel Peñalba, Jonathan Calleri y Hernán Toledo); y finalizará mañana con Celta (Gustavo Cabral y Facundo Roncaglia) vs. Betis.