Gonzalo Higuaín cerró la victoria de Juventus

28/01/2018 -

El delantero argentino Gonzalo Higuaín marcó ayer en el triunfo de Juventus sobre Chievo Verona por 2 a 0, de visitante, que le permitió llegar a la punta de la Liga de fútbol de Italia, en el inicio de la 22ª fecha.

Higuaín, ex delantero de River Plate, selló la victoria a los 43 minutos del segundo tiempo. Previamente el volante alemán Sami Khedira había abierto el marcador a los 22 minutos del mismo período.

El argentino no convertía desde el 20 de diciembre pasado, cuando metió el segundo tanto en la victoria de su equipo ante el Genoa por Copa Italia. No había logrado anotar en sus últimos cuatro partidos.

Juventus, con el triunfo, llegó a 56 puntos, dos más que su escolta Nápoli (hoy recibe a Bologna); en tanto que Chievo Verona, con la derrota, se quedó con 22 unidades.

En el otro partido del día, Atalanta, con José Luis Palomino (ex San Lorenzo de Almagro) de titular, goleó a Sassuolo por 3 a 0, como visitante.

La jornada finalizará hoy con: Spal vs. Inter (Mauro Icardi y Lisandro López); Crotone (Mariano Izco) vs. Cagliari; Fiorentina (Germán Pezzella y Giovanni Simeone) vs. Hellas Verona (Franco Zuculini); Genoa (Nicolás Spolli, Santiago Gentiletti y Thomas Rodríguez) vs. Udinese (Albano Bizzarri, Rodrigo De Paul, Gaspar Iñíguez y Maximiliano López).

Nápoli vs. Bologna; Torino (Nicolás Burdisso, Lucas Boyé y Cristian Ansaldi) vs. Benevento; Milan (Mateo Musacchio, Lucas Biglia, Gabriel Paletta y José Mauri) vs. Lazio; y Roma (Federico Fazio y Diego Perotti) vs. Sampdoria (Matías Silvestre y Ricardo Álvarez).

Posiciones

Juventus 56 puntos; Nápoli 54; Lazio 46; Inter 43; Roma 41; Sampdoria 34; Atalanta 33; Milan 31; Udinese y Torino 29; Fiorentina 28; Bologna 27; Chievo Verona y Sassuolo 22; Genoa 21; Cagliari 20; Crotone 18; Spal 16; Hellas Verona 13; Benevento 7.