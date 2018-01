Silvio Romero: "Nunca me bajé de un avión"

28/01/2018 -

El delantero argentino Silvio Romero, del club América, de México, y futuro refuerzo de Independiente, aclaró que "nunca" se bajó de un avión y que espera el "contrato" para viajar a su país.

"Me comunicaron el jueves que América e Independiente habían llegado a un acuerdo. Estoy esperando el contrato y los pasajes para viajar a Argentina. Es falso que hablé con (ndr: Hugo) Moyano y le dije que viajaba el viernes, nunca me bajé de un avión. No tuve contacto con nadie desde que se hizo oficial la venta", apuntó el cordobés en una nota con radio La Red.

El conjunto de Avellaneda desembolsará de 4.7 millones de dólares por el setenta por ciento del pase del ex Lanús e Instituto de Córdoba.

"Estoy molesto por la información incorrecta que se manejó, no con la gente de Independiente. Ellos hicieron un grandísimo esfuerzo y yo quiero ir. Estoy muy ilusionado", manifestó.