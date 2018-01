Lo dejó su novia y se vengó robándole a su ex suegra

28/01/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Un sujeto fue denunciado por su ex suegra, quien lo acusó de haberle robado varios elementos.

Una vecina del barrio Los Ralos, de apellido Aguirre, se presentó en la Comisaría 50 y manifestó que la ex pareja de su hija le había sustraído varios bienes de su propiedad que guardaba en un galpón, y que incluso, había encontrado in fraganti al acusado, identificado como Miguel Suárez, cuando le estaba robando una garrafa, que terminó abandonando al ser descubierto. El acusado es ex pareja de la hija de la víctima.