"No nos podemos ir de una peña sin cantar 'El quenero'"

28/01/2018 -

-Cuando dicen que "El quenero" es el mejor pogo sachero que hay, ¿lo tomas como un antes y después en tu carrera?

-Sí. El pogo sachero surgió en una presentación en Buenos Aires. Siempre he sido productor, artista y he autogestionado todos mis espectáculos. Lo que ganaba en los festivales, después de pagar las necesidades de la familia, ahorraba y con eso hacía conciertos en teatros de todo el país. Buscaba de esta manera devolverle a la gente que no nos podía ver en los festivales, el respeto y el cariño que nos transmitían. Y así he ido aprendiendo a ser productor y, desde hace siete años, he desembarcado en Buenos Aires porque consideraba que el circuito nuestro estaba agotado para nosotros y yo tenía ganas de hacer otras cosas, porque yo tenía otra lectura del momento que estábamos viviendo. Entonces, empezamos a golpear puertas en todos los teatros de rock en Buenos Aires. Me parecía que el folclore debía estar en estos ámbitos. Así fue como empecé a contratar a los teatros de Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata. Entonces, en uno de los shows, previo al debut en ese ámbito, nació el pogo sachero de una manera intuitiva y la gente se enganchó. Después, ya fue un reclamo en todos lados el cantar la canción de "El quenero". Y donde el pogo sachero explotó fue cuando grabamos un disco en vivo en el teatro de Flores y se instaló en la gente. Ahora, nosotros no nos podemos ir de un festival, de una peña o de un lugar sin cantar la canción "El quenero" y hacer un pogo. Yo soy un admirador de la poesía. He leído a todos los poetas españoles latinoamericanos y santiagueños. De ellos me he nutrido mucho. La poesía es para mí una curiosidad permanente y siempre es un placer.