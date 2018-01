"Diosito se aferra a lo poco que tiene"

28/01/2018 -

El personaje llamado "Diosito" con el que Nicolás Furtado sorprendió al público durante la primera parte de "El Marginal" genera muchos sentimientos encontrados en los fans de la serie. Al respecto, el actor admitió: "Es como él justifica lo que hace, lo bueno y lo malo, porque ahí está la verdad que puede tener el personaje, hacerlo desde un lugar sincero para con él mismo hace que sea creíble para el que lo ve".

En el diálogo con Télam, Furtado intentó explicar por qué Diosito es así. "Es un pibe que se aferra a lo poco que tiene a nivel afectivo, creo que viene por ahí, como en la vida real, es la principal razón por la cual acciona de esa manera y tampoco tengo la respuesta, porque él no la tiene, y una de las cosas que hice como actor fue no juzgarlo, no encasillarlo, no decir nada, porque ni él sabe".

Furtado contó que fue un gran desafío ponerse en la piel de "Diosito".

"Es un trabajo de todos la creación del personaje, y si me preguntan cómo fue, digo que en un momento me bajó esa idea, le fui dando forma, estuve investigando mucho ese mundo, y ahí fue surgiendo. Yo tenía como un glosario con cientos de palabras que iba cambiando en el texto, eran de la jerga carcelaria o villeras, tratando de ser lo más fiel al vocabulario real de un preso y de un centro de detención, de eso me ocupaba mucho.

Creo que los actores somos grandes observadores, es muy lindo ya que no siempre tenemos la posibilidad de componer o crear tanto un personaje, ya que a veces nos toca un personaje que es más cercano a nuestra realidad, y cuando te toca un personaje así, es un placer siempre".