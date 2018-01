Se viene una segunda parte "más oscura y picante" de El Marginal

28/01/2018 -

"El marginal 2", la segunda parte de la exitosa miniserie producida por Sebastián Ortega y dirigida por Adrián Caetano, que se vio por la TV Pública, se convirtió en suceso en Netflix y se alzó con el Martín Fierro de Oro, se encuentra en plena etapa de rodaje.

Esta segunda parte, que también tendrá aire por la señal pública, será una precuela de la historia, donde se verá cómo los hermanos Borges, interpretados por Nicolás Furtado como "Diosito" y Claudio Rissi como Mario, se alzan con el control de la cárcel y logran manejar el penal en connivencia con el director del penitenciario, interpretado por un impecable, Gerardo Romano, luego de haber desplazado al Sapo (Roly Serrano), anterior dueño del pabellón.

En esta lucha de poder, donde Diosito tendrá aún más protagonismo, los ayuda un médico que está preso (Esteban Lamothe) por haberse autoincriminado por un asesinato. El médico sólo parece querer adaptarse a los códigos carcelarios, pero tiene una obsesión oculta: escapar.

En charla con Télam, Furtado -que en 2017 también fue uno de los protagonistas de "Fanny la fan", contó cómo será la segunda parte de "El marginal", describió las aristas de su temible y querido personaje, y dejó algunas claves sobre el relato.

"En esta temporada contamos cómo Diosito, su banda y los demás presos que se pueden ver en la primera temporada entran al penal y se van adaptando y, sobre todo la banda de los Borges, cómo va ganado el poder y derrocando al que en ese momento es el capo de la cárcel. Nosotros entramos al patio, a la ‘villa’ como le dicen en la serie, y se ve el día a día de cómo nos vamos acomodando a eso", adelantó "Nico" Furtado.

Sobre las modificaciones en el relato o el estilo de lo que ya mostró la serie en su primera temporada, el actor dijo: "Es una historia más oscura, hay más violencia, es más picante la serie, tiene elementos más pesados sin perder la esencia de la primera, y la poesía que por momentos tenía en algunas escenas, que era un toque muy característico del ‘El Marginal’, que a pesar de ser una serie de acción y policial tenía como una forma especial de contarse a través de los planos, la fotografía, ciertos diálogos, ciertos planteos".

Y agregó: "A mi personaje y a otros se los ve de repente en planteos más filosóficos existenciales, psicológicos y eso creo que es algo propio y un sello de la serie que abarca muchas cosas".

Cuando le preguntaron cómo hizo para no caer en la sobreactuación, Furtado explicó: "Si caminás por esa delgada línea llegás a algo que realmente puede llamar la atención y si no te pasás está perfecto y si no llegaste le falta, es un poco arriesgada la propuesta, yo era consciente como actor de eso y obviamente trabajaba para que no ocurra una cosa ni otra, pero sabía que si lograba ir por ese camino, iba a pegar".