¿Cómo llegó a sus manos "Los ojos de los niños"?

28/01/2018

Banegas grabó "Los ojos de los niños", poema de Blanca Irurzun. ¿Cómo llegó a él esta creación de la poetisa bandeña? Fue en una entrega de premios a los destacados de la cultura de Santiago del Estero cuando escuchó al poeta Alfonso Nassif recitarlo.

"Para mí fue un impacto muy fuerte que me hizo llorar. Le dije al ‘Pocho’ que me gustó el poema. Lo conseguí e hice una síntesis del mismo que luego lo llevé al ‘Pocho’, que en ese entonces era presidente de la Sade, y le consulté si la síntesis mía había desvirtuado el poema. Me dijo que estaba perfecto. Me contactó con doña Blanca, que vivía en Buenos Aires. Después de leerlo, ella me dio su aprobación", evocó Banegas.