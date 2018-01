Banegas: "La chacarera vivirá siempre"

28/01/2018 -

El Festival Nacional de La Salamanca 2018, que se realizará desde el 1 hasta el 5 de febrero en el club Sarmiento de La Banda, tendrá en su grilla a Horacio Banegas, un artista con asistencia perfecta desde los albores mismo de este espacio musical que es organizado por la municipalidad de la "Cuna de Poetas y Cantores".

En esta nueva edición, Horacio se presentará el 2 de febrero con dos shows. El mismo día, primero, junto con Néstor Garnica y el Dúo Orellana Lucca presentará el espectáculo "El Color de la chacarera". Posteriormente, hará su concierto propio con "Inmediaciones". En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL habló de "Inmediaciones", del denominado pogo sachero que genera cuando interpreta la canción de "El Quenero", de las sociedades creativas que formó con Adolfo Marino "Bebe" Ponti y Pablo Raúl Trullenque y su admiración por la poetisa bandeña Blanca Irurzun, de quien musicalizó el poema "Los ojos de los niños".

¿Qué significó, en tu carrera, la impronta que le diste cuando grabaste "Inmediaciones"?

Yo he tenido la suerte de que el arreglador mío desde "Ciudad Desierta" sea mi hijo Cristian "Mono" Banegas. Él se ha criado con la música mía. En su análisis al terminar la carrera de instrumentista en Buenos Aires, donde lo prepararon para el jazz, él dijo que quería defender la música de Santiago y no venderle jazz a los jazzeros. En "Inmediaciones" se logró fusionar sampler y midi. Es un antes y un después este disco en la música nativa, ni mejor ni peor que ninguno. Simplemente, es de una mirada totalmente amplia y la trama que tiene, rasguidos y otras cosas, viene desde los años 20. Hay un entramado en este disco sobre la base de la chacarera. La gente se merece que nosotros sigamos dando un paso adelante y plantarnos con lo mejor que tenemos, como es el amor por nuestra música, el respeto y dejarla siempre bien alto.

¿Cuál es tu mirada sobre el futuro de la chacarera?

La chacarera vivirá siempre. "El Color de la chacarera" tiene una mirada desde otra perspectiva y una forma hermosa que he encontrado en Pablo Raúl Trullenque. A Pablo lo he respetado siempre, pero nunca he tenido un trato. Un día nos encontramos a la salida de Sadaic en Buenos Aires y lo conocí. Él me invitó a tomar un café y hablamos de una letra a la que yo tenía que ponerle música. La obra de Trullenque es grandiosa para mí, es grandiosa para la música de Santiago. Pablo ha sido un adelantado de la poética o la letrística de la música de Santiago del Estero.