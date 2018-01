La sensual Jennifer Lawrence será una espía rusa en el filme "Gorrión rojo"

28/01/2018 -

Luego de haberse arriesgado con la polémica película "Madre!",, la actriz Jennifer Lawrence decidió regresar a un terreno más conocido y aceptó participar del thriller de acción "Gorrión rojo". Después de un año de altibajos personales y en el contexto más revolucionario de Hollywood en lo que respecta a la reivindicación de la mujer, la actriz se enfrenta a sus miedos en un rol que combina acción con sensualidad.

"Se van a cansar de mí, pensé, y ese fue el momento en el que llegó toda mi inseguridad", confesó Lawrence a Oprah Winfrey en una entrevista publicada por The Hollywood Reporter. Este miedo al fracaso por el que transitó el año pasado puede estar relacionado a la consciencia de un presente exitoso- tiene un premio Oscar y cuatro nominaciones valiosas antes de los 27 años- y una carrera que avanza. "Me di cuenta que cada vez tengo más para perder y más gente para decepcionar", dice respecto de los logros obtenidos. El trabajo del año pasado tampoco fue sencillo. "Madre!", filme que protagonizó junto a Javier Bardem, no tuvo la recepción esperada y Lawrence defendió la película junto a Darren Aronfsky, su entonces pareja.