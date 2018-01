Yanina liquidó a "Pampita" con un ácido comentario

28/01/2018 -

Yanina Latorre no tuvo piedad con Carolina "Pampita" Ardohaín. "Ella debería dar clases de cómo facturar más que nadie y cómo ser la tapa de las revistas todo el verano, siendo una chica que es flaquita, que mide uno cincuenta, no es Susana ni Moria, pero la mueve. Las limpió a todas con una carrera de modelo; no es una chica con un gran contenido intelectual. Y no la estoy subestimando".

"Con todo lo que le ha pasado en su vida privada, con Benjamín Vicuña, con la pérdida de su hija, somos una sociedad morbosa. La gente te empieza a prestar más atención cuando tenés una desgracia", destacó.