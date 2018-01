Los detalles de la declaración de Alejando Vandenbroele

Fotos Alejando Vandenbroele.

Hoy 14:40 -

La declaración de Alejando Vandenbroele fue plasmada en un total de 23 carillas donde relata detalles, cifras y fechas sus actividades con el exvicepresidente Amado Boudou en relación a la empresa Ciccone. En su versión, también exhibe el paso a paso de la operación para desviar $7,6 millones de la provincia de Formosa. Vandenbroele sitúa a José María Núñez Carmona como el operador central y habla de un supuesto retorno a la gobernación de Gildo Insfrán.

Núñez Carmona

Ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Jorge DiLello, Vandenbroele relató que los negocios con Núñez Carmona partieron de un encuentro casual. "Me encontraba tomando algo con dos colegas en el bar Liber & Liber. Es ahí donde Núñez Carmona me golpea la ventana para saludarme. Yo lo había conocido durante mi estancia en Nueva York, ya que vino a visitarme junto con mi prima Guadalupe Escaray, que era su novia. Ahí nos conocemos para no volver a vernos hasta 2009, en el bar", dijo.

Y agregó sobre el avance del vínculo: "Por motivos profesionales Núñez Carmona pidió mis servicios para operaciones como la adquisición del Canal 10 de Mar del Plata y la potencial adquisición de Telefé".

Boudou

Vandenbroele respaldó a Boudou, al señalar que no cruzó palabra con el exvicepresidente antes del juicio oral. Mencionó, sin embargo, dos ocasiones en las que ambos coincidieron en tiempo y espacio, además de reconocer que habitó el departamento de Puerto Madero del exfuncionario. Nunca pagó alquiler "pero sí los servicios y las expensas".

Ciccone

Vandenbroele le dijo a la Justicia que Núñez Carmona le manifestó que "Néstor Kirchner estaba interesado políticamente en que Boldt (que entendía que era de Duhalde) no se quedara con Ciccone".

"Núñez me comentó, recuerdo bien, que Boudou le dijo a Kirchner la viabilidad de esta operatoria para sacarle la empresa a Boldt. Ello consistía en solicitar el levantamiento de la quiebra Ciccone y lograr la restitución de la planta. Después, debía ingresar un grupo inversor fuerte para hacerse cargo de la empresa", dijo.

Y agregó: "Núñez Carmona se juntó con Guillermo Reinwick [yerno de Nicolás Ciccone] y lo instó a cerrar una acuerdo por el 70% del paquete accionario de la imprenta a cambio del levantamiento de la quiebra y la restitución de la planta".

"Se levantó la quiebra y se ejecutó la opción de compra, notifiqué a los Ciccone e hice todos los pasos societarios para incorporar a TOF en el directorio de la empresa".

Brito

Vandenbroele aseguró que Brito, dueño de Grupo Macro, fue clave para financiar el negocio. "Raúl Moneta me prestó, a través de la firma Dusbel, US$620.000 vía Uruguay para capitalizar a TOF. Dusbel es la herramienta societaria para el ingreso de Brito. Digo Brito cuando firmó Moneta, porque así me lo dijo Núñez Carmona", relató.

Y agregó: "La primera etapa fue la negociación con los Ciccone. Allí Núñez Carmona tenía un rol preponderante que luego se fue desdibujando conforme ingresó el Grupo Macro en la operatoria. La segunda etapa era el levantamiento de la quiebra y lo importante era obtener un plan de pagos de la AFIP".

"Respecto de mis funciones en Ciccone yo hacía el fronting, daba la cara, porque Brito no podía. Yo respondía al Grupo Macro, los sueldos los pagaba el grupo", agregó Vandenbroele, al tiempo que mencionó a Francisco Sguera como quien le hacía pagos en nombre de Brito. Ante la Justicia, el banquero rechazó haber financiado la maniobra.

Echegaray

El extitular de la AFIP quedó complicado cuando se conoció que, luego de que Ciccone pidiera un 75% de quita de deuda, primero firmó una nota que hacía lugar al pedido, pero después, con un agregado a mano, modificó su criterio. "Respecto al plan de pagos [...] Núñez Carmona me acercó el original de la resolución AFIP SIGEA NRO 1-257899-2010, suscripto por Echegaray, sin ningún agregado hecho a mano. Núñez me manifestó que ya se la había mostrado a los inversores y que debía devolverla a la AFIP", relató Vandenbroele. Y agregó: "Posteriormente esa resolución salió con el agregado [...] Me enteré por Núñez Carmona que el plan no iba a salir".

Formosa

"Núñez Carmona me mencionó una potencial operación [...] Consistía en simular un asesoramiento a Formosa para la reestructuración de la deuda provincial con Nación", describió Vandenbroele, al tiempo que agregó que en esa época adquirió la sociedad The Old Fund (TOF).

Vandenbroele describió cómo se fraguaron los documentos del contrato: "Una adenda del 11 de marzo de 2010 suscripta por Boudou [entonces ministro de Economía] e Insfrán disparó un contrato de asesoramiento para la reestructuración de la deuda de Formosa, que suscribí como presidente de TOF. El contrato en realidad tiene la fecha antedatada: en los papeles la fecha es 11 de septiembre de 2009 y en realidad se firmó después de marzo de 2010".

Sin que se efectuara ningún servicio, Vandenbroele -de acuerdo con su relato- recibió el dinero y lo repartió con Núñez Carmona y con otro operador, Martín Cortés, quien después fue nombrado presidente del Banco de Formosa. "Recibí $7.667.000 en la cuenta de TOF del Banco Macro. Hice dos transferencias bancarias a Sociedad Estrategias de Imagen y Comunicación, conforme a la factura remitida por Martín Cortés, por un supuesto servicio de consultoría por $696.960 y $1.578.170. Realicé una compra de divisas por US$794.267, que retiré en efectivo y entregué a Núñez Carmona, no recuerdo si en su oficina de Corrientes y Alem o en el Banco Macro del microcentro", relató.

Sobre el rol de Insfrán, Vandenbroele acotó: "Hay un expediente administrativo que está refrendado por Insfrán y también está antedatado. Esa fecha es falsa".

