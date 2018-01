Roberto Pettinato y una frase poco feliz sobre el acoso a las mujeres

Fotos Roberto Pettinato.

Polémicas declaraciones hizo el conductor Roberto Pettinato cuando le preguntaron su opinión acerca de la denuncia de Calu Rivero contra Juan Darthés.

“A veces pienso que el acoso sucede porque la otra persona tarda mucho tiempo en decirte que no quiere coger con vos”, dijo el conductor. “Si la otra persona lo dijera rápidamente, el 50 por ciento de los hombres se achicarían”, consideró.

“Tuve cierta amistad con Calu, nos escribíamos, charlábamos, y con Darthés también, un tipo muy copado”, reveló. “Es difícil, no estuve ahí, no sé qué pasó. Calu tiene un ensañamiento que no le suelta nunca el tobillo a Darthés, no sé tampoco qué pretende”, agregó.

Luego le dio la razón a Facundo Arana cuando dijo que “el feminismo debería cuidar que su brazo fundamentalista no se lo trague” y se mostró preocupado porque “se destruya toda la femineidad y la seducción de la mujer hacia el hombre y viceversa”.

En ese sentido advirtió: “No podemos vivir en un lugar en el que no se pueda hacer un chiste o decir un piropo, eso significaría que el fundamentalismo se lo tragó”.