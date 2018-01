CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de Enero 2018

Hoy 21:13 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 MORFI KIDS

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.15 LOS SIMPSONS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.45 MAR DE AMORES

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)

23.15 GOLPE AL CORAZÓN

00.25 #HASHTAGVIAJEROS

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

11.00 INVOLUCRADOS

13.30 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES

23.15 ESCUELA PARA MARIDOS

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

17.30 FAROS, LA LUZ DE LA CIVILIZACIÓN

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS





CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA

16.15 SIN TU MIRADA

17.15 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO

17.45 TODAS LAS TARDES

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

22.30 LA TRIBUNA DE GUIDO

CANAL14

12.00 EN ARMONIA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 DE A DOS

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1RA. EDICIÓN

15.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

16.00 RUIDO DE MOTORES

16.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 CONTRAPUNTO (ESTRENO)

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET CAPITALINA

20.00 GIGANTES DEL SUR

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2DA. EDICIÓN

CANAL 4

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 CINE EXPRESS - PELÍCULA ANIMADA

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CENTRAL CÓRDOBA - FEDERAL A

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

PELÍCULAS

CINEMAX

06.46 TOMA MI MANO

09.03 ¡ADIÓS, LENIN!

11.26 TOY STORY 3

13.20 S.W.A.T.

15.39 PRISIONERA DEL ESPACIO

17.29 OLIMPO BAJO FUEGO

19.39 FURIA EN DOS RUEDAS

21.18 LOS JUEGOS DEL HAMBRE





TCM

06.57 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.47 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

08.13 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

08.39 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

09.05 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.55 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

10.21 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

10.47 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.13 LED ZEPPELIN. THE SONG REMAINS THE SAME

13.43 28 DÍAS

15.38 NO NOS DEJES COLGADAS

17.23 LA RED

19.33 LA HORA 25

22.00 ORO Y CENIZAS

23.53 RUTA SUICIDA





TNT

06.47 LA TIERRA PERDIDA

08.35 ATLANTIS. EL REGRESO DE MILO

09.59 KARATE KID

12.27 LOS GRAMMY®

15.32 TITANES DEL PACÍFICO

17.54 LO MEJOR DE GRAMMY AWARDS

17.56 AL FILO DEL MAÑANA

20.05 LO MEJOR DE GRAMMY AWARDS

20.06 MONSTERS UNIVERSITY

22.00 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

23.57 INFRAMUNDO 3. LA REBELIÓN DE LOS LYCANS

01.27 LO MEJOR DE GRAMMY AWARDS

01.29 LUCY





UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14

11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14

12.00 GRIMM

13.00 CHICAGO P.D.

14.00 HISTORIA DE UNA VIDA

16.00 GRIMM

17.00 CHICAGO P.D.

18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14

21.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

22.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

23.00 CUATRO HERMANOS

01.10 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14

02.10 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14

03.10 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14





STUDIO UNIVERSAL

09.00 BEAN. EL NOMBRE DEL DESASTRE

10.45 EL SEXO OPUESTO

12.45 UN ROMANCE DE NOVELA

14.35 RUGRATS EN PARIS

16.05 BEAN. EL NOMBRE DEL DESASTRE

18.00 FLASHDANCE

20.00 ¿CONOCEN A JOE BLACK?

23.35 PERFUME DE MUJER

02.50 ED TV

A DÓNDE IR

CLUB SARMIENTO

(LA BANDA)

JUEVES 1: LOS TEKIS, SERGIO GALLEGUILLO, BRUNO ARIAS, VISLUMBRE DEL ESTEKO, LA PESADA SANTIAGUEÑA, HUGO TORRES, FLORENCIA PAZ, “POCHI” CHÁVEZ, ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PAYADORES, SACHEROS SANTIAGUEÑOS, KARLOS ROLDÁN, MARIELA CARABAJAL Y LQUMBIA.

VIERNES 2: ULISES BUENO, NÉSTOR GARNICA, HORACIO BANEGAS, ORELLANA LUCCA, LOS SIN NOMBRE, LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS, TRULALÁ CON TYAGO GRIFFO (HIJO DE LA “BOMBA TUCUMANA”), MÓSOJ ÑAUPA, AVENIDA FOLK Y PABLO CARABAJAL.

SÁBADO 3: LOS MANSEROS, LOS CARABAJAL, “CUTI” Y ROBERTO CARABAJAL, FRANCO BARRIONUEVO, DEMI CARABAJAL, MARIO ÁLVAREZ QUIROGA, LOS GUARANÍES, TERNURA, CLAUDIO ACOSTA, FRANCO RAMÍREZ Y LUISA GALVÁN.

DOMINGO 4: DÚO COPLANACU, RALY BARRIONUEVO, PETECO CARABAJAL, BANDA XXI, JUAN SAAVEDRA, COCO BANEGAS, DANY HOYOS Y JOVITA SUBIRE.

LUNES 5: LUCIANO PEREYRA, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES, LUCIO ROJAS, LOS ALTAMIRANO, MARCELO TOLEDO, ROXANA CARABAJAL, KALAMA, SANTIAGUEÑOS DEL RÍO Y LOS KIJANOS.

CINES

SUNSTAR

COCO (3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

29/01 -31/01- 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

JUMANJI: EN LA SELVA (3D):

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 31/01 21:45 (Subt)

TADEO: EL EXPLORADOR PERDIDO 2 (3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

29/01 - 31/01 - 17:10 (Cast)

MAZE RUNNER: LA CURA MORTAL (3D):

SUSP., ACCIÓN (+ 13 AÑOS). HOY AL 31/01 19:00 (Cast) 21:50 (Subt)

TADEO: EL EXPLORADOR PERDIDO 2 (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

29/01 - 31/01 - 16:15 (Cast)

MAZE RUNNER LA CURA MORTAL (2D):

SUSPENSO, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 31/01 18:15 (Cast) 21:00 (Subt)

OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP) DURACIÓN: 108 Minutos

29/01 - 31/01 - 17:30 (Cast)

EL PASAJERO (2D):

ACCION (+ 13 AÑOS)

HOY AL 31/01 19:40 (Subt)

APUESTA MÁXIMA (2D):

COMEDIA, C. FICCIÓN (+ 16 AÑOS)

HOY AL 31/01 22:00 (Subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

29/01 - 31/01-18:00 (Cast)

LA NOCHE DEL DEMONIO IV (2D):

TERROR, SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

HOY AL 31/01- 20:15 (Cast) 22:30 (Subt) 00:40 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

TADEO 2: EL SECRETO DEL REY MIDAS ATP

CASTELLANO 2D 16:30- 18:30 (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 2D 20:30- 22:20 (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 3D 17:00 (TODOS LOS DÍAS)

JUMANJI: En la selva APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:40- 20:10 (TODOS LOS DÍAS)

MAZE RUNNER: LA CU RA MORTAL APTA 13 AÑOS

CAST. 3D 19:20 (TODOS LOS DÍAS)

MAZE RUNNER: LA CURA MORTAL APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

LA NOCHE DEL DEMONIO APTA 16 AÑOS

CAST. 2D 23:00- (TODOS LOS DÍAS)