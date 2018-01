River Plate perdió 1-0 ante Huracán

Fotos "El Globo" se impuso por 1-0 con gol de penal de Ignacio Pussetto.

28/01/2018 -

Luego de una pretemporada con objetivos cumplidos como la llegada de los principales refuerzos pedidos por Marcelo Gallardo y el triunfo ante Boca en el Superclásico de Mar del Plata, el primer paso del River versión 2018 fue en falso: por la 13° fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, cayó 1-0 ante huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

El comienzo se demoró casi dos horas por una amenaza de bomba. Germán Delfino estuvo a cargo del arbitraje y sancionó la polémica falta en el área de Gonzalo Montiel sobre Rucardo Noir.

River apostó a tener el dominio de la pelota y a jugar en terreno rival. Con rápida recuperación de pelota y un ordenado trabajo en todas sus líneas, el equipo de Gallardo logró hacerse dueño de las acciones.



De a poco, fueron llegando los acercamientos serios al área rival y, en la jugada más clara, el arquero Marcos Díaz le tapó un mano a mano a Rafael Santos Borré. En el rebote, el colombiano mandó la pelota afuera.

Pero, en una acción fuera del libreto que estaba siguiendo el partido, Huracán llegó al gol. Marcos Díaz sacó desde su campo, el pique de la pelota confundió a los defensores de River y Gonzalo Montiel bajó a Ricardo Noir y el árbitro Germán Delfino cobró penal. Ignacio Pusetto se encargó de anotar el 1-0 desde los doce pasos.

Tras la conquista, River quedó algo tocado y ya no tuvo la claridad de los primeros minutos.



El partido se volvió más peleado. Sin embargo, en la segunda parte el "Millonario" recuperó el impulso. Aún con errores en la salida (una combinación fallida entre Martínez Quarta y Pinola casi termina en un mano a mano del "Globo"), sostuvo la iniciativa y, en un par de oportunidades, logró romper el cerco defensivo del local. A los 12′ de la etapa final, Borré, a la salida de un tiro libre, dilapidó un remate franco. A los 16′, primero Scocco, tras cesión de borré, y luego el propio colombiano, estuvieron cerca de convertir. Y a los 27′ el que se acercó fue Ignacio Fernández, con un intento lejano.

La búsqueda de Marcelo Gallardo lo llevó a incluir a Lucas Pratto a los 21′ de la parte complementaria, en lugar de Rafael Santos Borré. También vio acción Rodrigo Mora, quien por lesión no registraba acción oficial desde mayo de 2017. Sin embargo, la mayor cantidad de atacantes no se tradujo en claridad. Los dos hombres de refresco no entraron en acción limpiamente. Y terminó buscando más por la vía aérea que a partir de lo que indica su ADN.