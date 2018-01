FÚNEBRES | 29 de Enero de 2018

- FALLECIMIENTOS





- Hadman Salomón Isa Massa

- Rubén Alfredo Frías

- Santos Marco Flores

- Isabella Nahir Díaz

- Juan Víctor Serrano (Loreto)

- Elsa del Valle Trejo

- Luis Dalale

- Elcides Bertone (Fernández)

- Marisa del Valle Campos (La Banda)

- Marta Rosa Nieto (Loreto)

- Jorge Lizandro Gerez (Fernández)

- Cornelio Roger Fernández

- Marta Elena Guzmán

Sepelios Participaciones

CANTOS LORENZO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Su hermano Antonio Cantos y sus hijos María Julia y Federico Diaz, Mariano Eugenio y Mariel Pona y María Marta Cantos Carrazcosa y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz. Ruegan oraciones para su feliz feliz encuentro con el Señor.

CANTOS LORENZO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermano político Eduardo Luis Marchetti, Ana Teresa Sosa, hijos Profesor Luis Francisco Marchetti, Licenciado Carlos Marchetti, Ernesto Marchetti, Luisa Espíndola, Walter Giménez y sus respectivas familias acompañan a sus hijos Juan José, Enrique Marquetti, Carolina Sosa, Manuelita, Santiago y demás familiares en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

CANTOS LORENZO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Sus sobrinos políticos Héctor e Irma Marquetti, sobrinos Silvia Adriana, María Eugenia, Ramón Enrique, Juan Nicolás y sus respectivas flias., participan con profundo dolor la pérdida de su querida tía Anita y rogamos por el eterno descanso de su alma.

CANTOS LORENZO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Su sobrino Ricardo Touriño y sus hijos Juan Pablo, Alfonzo Ricardo, Virginia y sus respectivas familias despiden a la querida tía Anita en su partida y acompañan a sus primos Juancho y Enrique y demás familiares.

CANTOS LORENZO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Sus sobrinos Maruja Cantos, Carlos Sánchez, sus hijos Manuel, Sole, Ximena, Eugenia y Rodrigo y respectivas familias acompañan en este momento a sus hijos enrique y Juan José y ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS LORENZO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Santi, Humberto y Martín participan con profundo dolor el fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

CANTOS LORENZO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Compañeros de trabajo de su hijo Juan, participan con profundo dolor el fallecimiento de su sra. madre. Elevan oraciones en su memoria.

CANTOS LORENZO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Familia Frediani participa con profundo dolor el fallecimiento de su vecina y acompaña a sus hijos Juancho y Enrique en estos momentos y que brille para ella la luz que no tiene fin.

CANTOS LORENZO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Angela Marquetti de Ingratta y Dra. Francisca Isabel Marquetti participan su fallecimiento. Acompaña a hijos Juan José y Enrique y demás familiares en este momento de dolor. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

CANTOS LORENZO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Rafaela Cantos de Touriño y sus hijos Pancho, Ana María, Ricardo, Marina, Luis y sus respectivas familias despiden a su querida hermana y acompañan a sus hijos en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS LORENZO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Zuny Terrera y sus hijos Juan Pablo, Alfonso, Ricardo y Virginia Touriño y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS LORENZO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Nené Touriño de Cuadros (a), despide a su querida amiga Anita y acompañan con mucho cariño a sus hijos y hermanos a la vez que ofrece oraciones por su eterno descanso.

CANTOS LORENZO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Sara B. Navarrete de Hounau participa con pesar el fallecimiento de su amiga de la juventud. Acompaña espiritualmente a la querida familia de su barrio y abraza cariñosamente a su hermana Margarita, en esta circunstancia de mucha tristeza. Ruega a Dios por el descanso eterno de Anita y la fortelaza espiritual de todos sus deudos.

CARRIZO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Sus hermanos Amanda, Mirta, Marcelo y Roger y sus respectiva familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan a Dios lo reciba en sus brazos. Sus restos fueron inhumados ayer.

CARRIZO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Nélida de Maidana e hijos Pomy y Potoka con sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecino Carri, sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

CARRIZO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Eduardo Ledesma y flia., Rita y Marta Ledesma Barrientos, Norma Sayago y flia., participan con profundo pesar su fallecimiento y piden a Dios resignación para Rosita, Nacho, Facundo, Sandra y Luciana. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CARRIZO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios". (Mt. 5.9). La Comunidad de la Capilla "María Reina Inmaculada" participan el fallecimiento de quien fuera el precursor y guía, para que se concrete el sueño de tener una capilla en el barrio Parque Aguirre, junto a otras personas que trabajaron incansablemente. Un hombre tenaz y comprometido con la comunidad católica de su querido barrio. Elevan oraciones en su querida memoria.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Su esposa: María Cristina Vergottini, sus hijos: Luis, Cristina, Daniel, María Marta y Miguel Dalale y sus respectivas Flias. part. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados en el cement. Parque de La Paz. Empresa Aniceto Gubaira e Hijo.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrirá las puertas del cielo para ellos. Su esposa María Cristina Vergottini, sus hijos Luis, Cristina, Daniel, Ma. Marta, Miguel y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino. Su hijo Luis Andrés, hija política Graciela Fernández, nietos Agustin, Sebastián, Maria y Nicolás participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. En verdad os digo; el que cree en mí, tiene vida eterna. Sus hijos Daniel y Ana y nietos Maria Gracia y Franco, participan su fallecimiento y ruegan por su descanso en paz.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Su hija Ma. Marta Dalale, su yerno Javier Carrascoza y su nieta Victoria, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Sus hijas del corazón Adelina del Valle Palma y Luciana Beltrán Palma. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Su hermana política María Carlota Vergottini, participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Su hermana política Clara Luz Vergottini y sus hijos María Lucrecia, Mónica, Fernando, María Laura y Emanuel participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Su sobrino Fernando de la Cruz y sus hijos Sebastián y Luciana participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Su sobrina María Lucrecia de la Cruz, su esposo Daniel Yocca y sus hijos María Emilia, María Florencia, Augusto, Antonella y Anabella y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Blanca de Dalale, su hija Gigi y sus nietos Noel y Nicolás, participan con dolor y todo su amor el fallecimiento del amado hno. y tio Luis.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Ramón Veloso y flia., participan con pesar su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Ricardo Rúben y Raquel Andersen, participan el fallecimiento de su querido tío Luis y ruegan oraciones en su memoria.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. José Siufi y flia. participa con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Aldo W. Abdala, su esposa Myriam, sus hijas Liliana y Mariela, participan su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Mary Haydée Japaze de Dalale y flia., Héctor Perez, Mónica Dalale y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Luis Baez y flia, lamentan irreparable pérdida y acompañan en el dolor a su esposa, hijos, nietos y demás familiares. Que Dios lo tenga en la gloria y brille para él la luz que no tiene fin.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Carlos Alberto Ruiz y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por la paz de su alma.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Juan Carlos Cremaschi y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Cadenas Sinchi, participa con profundo dolor el fallecimiento de su socio Sr. Luis Dalale y ruegan oraciones en su memoria.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. La Cámara de Comercio de Santiago del Estero, acompaña a su familia en este triste momento y lo despedimos recordando al hombre trabajador y honesto. Quedarás como ejemplo del emprendedor que fuiste. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Santiago Palavecino y Mario Palavecino acompañan a su hijo político Pablo en tan triste momento.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Miguel Ángel Siufi y familia despide con cariño a estimado Luis y eleva oraciones por una pronta resignación de sus familiares.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Humberto Fadel Astún, su esposa Olga, sus hijos Luis, Omar y Andrea acompañan a su apreciada familia en tan penoso trance, elevando oraciones en su querida y siempre recordada memoria.

DEL CASTILLO, CARLOS W. (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|.

Mines, Patry y Angui Bertero, parrticipan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares con gran pesar. Elevan oraciones en su querida memoria.

DEL CASTILLO, CARLOS W. (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Aníbal José (Pepe) González participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su querida amiga Jenny. Ruega oraciones en su memoria.

DÍAZ, ISABELLA NAHIR (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Sus padres Milton Díaz y Ruth Bravo, sus abuelos, tíos y demás familiares, sus restos fueron Inhumados ayer en el Cementerio de Maco. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE- LA PLATA 162- TEL. 4219787.

FERNÁNDEZ, CORNELIO ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Su esposa Rosa Victoria Gómez, su hija Rosana, hijo pol. nietos y demás familiares part. su fallec. y sus restos serán inhumados en el cement. Vuelta de La Barranca. Casa de duelo sala 1. P.L. Gallo 330, Serv. iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

FLORES, SANTOS MARCO (q.e.p.d.) Fallecio el 27/1/18|. Su esposa Rosa, su madre Allia, hijos y nietos y demás familiares participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Iosep. EMPRESA SANTIAGO.

FRÍAS, RUBÉN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Su madre Clementina, hermanos Pedro, Luis, Magalí, César participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en cementerio de Clodomira. EMPRESA SANTIAGO.

GUZMÁN, MARTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino. Su hija Nancy Mazoli, nietas Xime y Pao, nietos politicos Ivan y Juan y bisnietos José, Facu y Alma. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, MARTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Su hija Nancy, nietas Paola y Ximena, nietos pol. Ivan, bisnietos Josefina, Facundo, Alma part.su fallec. y que sus restos fueron inhum. en el cement. La Piedad. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

GUZMÁN, MARTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Sus hermanas Mercedes (Mocha) y flia., Ma. Esther ( Chicha ) y flia., Rosa (Pocha) y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

GUZMÁN, MARTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Sus nietos Cristian, Paola, Ximena y Noelia, bisnietos Josefina, Facundo, Alma y Gonzalo participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GUZMÁN, MARTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Nora Ovejero de Acosta, sus hijos José, Marcela y Claudia, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, MARTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Dr. Juan Pablo Gallardo, Dr. Adrian Destefani y Dr, Gustavo Jozame, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

ROLDÁN, GUSTAVO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. Sergio Fabián Maldonado y Óptica Santa Lucía hacen llegar sus condolencias a su colega y amiga, óptica contactóloga Sra. María Elena Passone de Roldán por el fallecimiento de su esposo. Hacen extensivas sus condolencias a sus hijas y a todos sus familiares.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Sus hijos Dra. Nora Matach de Correa, Dr. Pablo Correa, sus nietos Guadalupe y Agustin Eugenio, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Su hija Silvia Matach, sus nietos Carlos G. Daniel y Mariano Mendoza Matach, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Beba Matach y flia, abrazan con cariño a Norita y Silvia y las acompañan en el dolor.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Moisés Alberto Matach, Mercedes Olmedo, sus hijos Gustavo, Ernesto, María Fernanda y Sebastian, Martha Matach y su hija María Constanza Ponssa participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía. Elevan oraciones en su memoria.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Daniel Antonio Matach, Perla Ana Victoria, Daniel y Diego participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Mirna y acompañan a Norita y Silvia en tan dificil momento Ruegan oraciones en su memoria.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Su cuñada Panchi, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. "El que cree en Mi nunca morirá". Sus familiares Norma Lady, Esther Noemí, Dr. Juan Carlos y Amadeo Llarrull y sus familias ruegan por su eterno descanso y elevan oraciones en su memoria.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Dr. Abraham Camilo Brahim, Dra. Camila Mahmud de Brahim y flia., lamentan su fallecimiento. Acompañan a sus hijas y demas familiares en estos difíciles momentos. Elevan oraciones en su memoria.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Quique Perea, Marcela Banco, Gustavo Banco participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Mirna. Elevan oraciones en su memoria.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Consejo directivo, Tribunal de Etica, Tribunal de Especialidades, Depatamento de Capacitacion y docencia, comision de Asesoramiento laboral y departamento juridico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculada. Ruegan una oración en su memoria.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero. Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega. Ruega una oración en su memoria.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Su amiga Prof. Carmen Emilia Correa, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones por su eterno descanso en paz.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Rosa Alicia Ruiz de Allalla, hijos Kuky y Roberto, nietos Leandro y Gaby, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Josefina Stancampiano de Muratore, Andrés Muratore, Anabel Arce de Muratore y flia., participan con inmenso dolor el fallecimiento de la querida vecina de tantos años y ejemplar persona y acompañan a Norita, esposo e hijos, Silvita e hijos por la irreparable pérdida de su madre. Elevan Plegarias al Altísimo en su memoria.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Lilia Araujo de Garay, sus hijos Lilia, Raul, Dina, Alejandro, Guillermo y respectivas flias., participan con tristeza el fallecimiento de la querida Dra, y apreciada vecina de tantos años. Acompañan a Norita y Silvia en tan dolorosa circunstancia y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. María Azucena Riverto y sus hijas María Lucrecia, María Claudia y María Eugenia despiden con dolor a su amiga y vecina Mirna y acompañan con afecto a sus hijs Nora y Silvia y sus respectivas familias. Descansa en paz, querida Gringa, nos dejas el recuerdo grato de ejemplo de mujer, esposa y madre.

TREJO, ELSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Su esposo: Rubén Galván,sus hijos: Roxana, Gabriel, Sergio, Elsa, Marisel, Franco y Gilda, hijos Pol. y nietos part. su fallec. sus restos fueron inhumados ayer en el cement de San Marcos. Hamburgo, Cía de Seguros S.A. Empresa Aniceto Gubaira e Hijo.

VITTAR, RODOLFO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. No se cuales son las palabras más precisas para expresar el dolor del adiós a un hermano. Tampoco las encontré cuando Carlos nos dejó. Su hermana Cachi, siente en el alma tu partida y ruega oraciones en tu querida memoria. Descansa en Paz.

VITTAR, RODOLFO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. María Inés Balderrama de Taboada y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus deudos especialmente a María Fernanda y Catalina en este triste momento.

VITTAR, RODOLFO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Asociacion de Artes Visuales Grupo Achalay participa el fallecimiento del esposo de su integrante y amiga Negrita y la acompaña a ella y a su familia en tan doloroso momento. Elevando oraciones en su memoria.

VITTAR, RODOLFO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Jorge Neder, Veronica Billordo, su hijo Lorenzo, acompañan a su hija Mumi y familia en el dolor por la pérdida de su querido padre. Elevan oraciones en su memoria.

VITTAR, RODOLFO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Carina, Cesar, Jorge, Veronica y Viviana, acompañan a su amiga Mumi y familia participando con profundo dolor el fallecimiento de su querido padre. Rogamos oraciones en su memoria.

VITTAR, RODOLFO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Jorge Vittar, su señora Muñeca, sus hijos Jorgito, Alejandro, Cecilia y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VITTAR, RODOLFO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Agricultores y Productores de la Industria Forestal ( APIF ) , participan con profundo dolor el fallecimiento de su ex Socio y acompañan a su flia. en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VITTAR, RODOLFO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. María Eugenia Perez, acompaña con pesar a su amiga María Fernanda y flia, por la irreparable pérdida de su señor padre. Dios lo tenga en la gloria.

VITTAR, RODOLFO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Señor recíbelo en tus brazos y brille para el la luz que no tiene fin. Gladys, Chiquita, Chuchi, Ruben, Tita, Mabel, Suisy, Mugui y Claudia Miguel y sus respectivas familias acompañan a su esposa Negri Carrillo y sus hijos en este triste momento.

VITTAR, RODOLFO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Sus familiares Nilda, Siria, Llamil Vittar y señora y Myriam Benavídez Vittart y flia. participan con dolor su fallecimiento.

VITTAR, RODOLFO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. María Cristina, María Celia, Manuel, Sebastian Vittar y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su cuñado y tío Rody.

VITTAR, RODOLFO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Juan Manuel Vittar y familia participan con dolor el fallecimiento de su querido tío Rody.

VITTAR, RODOLFO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Sergio Andreatta y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VITTAR, RODOLFO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Carlos Ricardo Tragant participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su hijo Rodrigo y familia en este dificil momento.

VITTAR, RODOLFO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Walter Adolfo Assefh participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Rody.

VITTAR, RODOLFO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Noemí González participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Rody Vittar.

VITTAR, RODOLFO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Bichin Zavaleta, su esposa Jacqui Bertero y Eduardo Zavaleta, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VITTAR, RODOLFO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Chichina de Vittar, sus hijos Jorge, Kali, Fabiana y Lidia y respectivas familias acompañan con profundo dolor a su esposa, hijos y demás familiares en este dificil momento. Tintina, Sgo. del Estero.

VITTAR, RODOLFO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Justo Alegre participa con profundo dolor el fallecimiento del compañero y amigo desde la niñez de nuestro Campo Gallo querido.

Invitación a Misa

CONSIGLIO, RODOLFO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/12|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su esposa Rosa, su hijo Eduardo, su hija política Mariza y su nieto Luciano invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco, al cumplirse seis años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

CORVALÁN, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/15|. Parece que estamos soñando, que no es verdad, que ya no estás entre nosotros y que en éste día festejaremos tus setenta y dos años como siempre, pero aunque nos duela muchísimo es nuestra triste realidad. Padre te amamos y te recordamos siempre en cada cosa que hacemos o emprendemos. Te pido que guies nuestros pasos hasta el fin de nuestros días y con la esperanza de volvernos a ver. Gracias por todo lo que nos brindaste a cada uno y aunque pasen los años, nunca nos olvidaremos de todas tus enseñanzas y virtudes que nos inculcaste, solo el tiempo se encargará de que nuestro dolor se haga más llevadero. Descansa en paz padre amado y espéranos cuando nuestro Señor nos llame, nos encontraremos. Miles de besos y abrazos de todos. Feliz Cumple. Su esposa, hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse setenta y dos años de su natalicio.

GALVÁN DE RIVERO, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/07|. Sus hijas, nietos y bisnietos te recuerdan con mucho cariño e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 en la Catedral Basílica, al cumplirse once años de tu fallecimiento.

GEREZ, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/17|. Para mi hermano que ya no está. Que se detengan los ríos ... que las hojas dejen de mecer y las flores se duerman en tu pasar ... quebrantadas, sin olor, que enmudezcan las voces del mundo, que se estremezcan la brisa y la aurora porque no hay qué cobijar! ya se ha ido, no está ... nos faltará. Ni la luna sabrá porqué brillar! que se confabulen las lluvias y no dejen de parar, serán las lágrimas el cielo, consuelo de los afligidos, ay de mi! ay de ti! ay de nosotros! un niño manso se ha ido, un joven aventurero ha partido, un hombre bueno de ha dormido. Se invita a la misa hoy al mes de su fallecimiento en iglesia Santiago Apóstol a las 20 hs. Su esposa, hijos, padres, hermanos y demás familiares.

PINTOS, JORGE HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/16|. La vida debe continuar dicen ,... pero en tu partida te llevaste las alegrías, los "te amo" que decías cada día, pero nos dejaste las fuerzas para luchar como lo hiciste hasta el final, ahora sos el ángel Casla que nos protege ... tus padres Ofelia y Hugo, hermanos y sobrinos, tu hijito Gael y cuñados te extrañan amor e invitan a la misa al cumplirse 2 años de su fallecimiento a las 20 hs en iglesia María Auxiliadora.

TAMER, VLADIMIRI CRISTIAN (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/17|. Al cumplirse un mes de su inesperado fallecimiento, sus padres María Luisa Méndez y Orlando Máximo Tamer, hermanos Andrea, Lucho, sus cuñados Sandra y Richard, sobrinos Nahia, Iara, Cony y Enzo invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en iglesia San Francisco.

Agradecimientos

Recordatorios

VILLALBA, ANA MARíA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/16|. Ana María estarás siempre en nuestros corazones, gracias por tanto amor que trasmitiste, gracias por haberte conocido, le doy gracias a Dios por dejarnos compartir tu vida. Amiga ya te extrañamos, nunca te olvidaremos, descansa en paz hermana. Maruca, Chonono y Jesús Burgos.

VILLALBA, ANA MARíA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/16|. Mi querida maestra, madre, amiga te fuiste dejando un gran dolor en mi corazón, te quería tanto que siempre te buscaba por cualquier problemita. Hasta siempre. Ma. Jesús Burgos.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

CÁCERES, WALTER HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Su hija Vanesa y su hijo político Sebastián Freytes, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CÁCERES, WALTER HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. La comunidad educativa del I.F.D.N°7 de Clodomira participa con gran dolor el fallecimiento del hermano del Profesor Lauro Cäceres, catedrático de esta institución. Ruegan oraciones en su memoria.

CÁCERES, WALTER HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. José E. Freytes y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

CAMPOS, MARISA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Su esposo Roberto Quiroga , su hijo Erick Quiroga, sus padres Silverio Campos y Ramona Ruyz, sus hermanos Walter y Orlando Campos, y demás familiares, sus restos serán Inhumados hoy 09:00 hs en en el cementerio La Misericordia cob, NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE- LA PLATA 162- TEel. 421-9787.

DÍAZ, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Sus hijas Graciela, Rita, su yerno Aldo Mansilla y su hijo Christian participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

Invitación a Misa

SUÁREZ, PABLO RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/17|. Amor, hoy se cumple un mes de tu inesperada partida al Reino del Señor... No hay palabra, ni consuelo para tanto dolor. Nos fortalece saber que estás en un mejor lugar del cual nos cuidas y nos proteges... danos la fuerza para salir adelante... nuestros corazones permanecerán unidos eternamente. Te amamos. Tu esposa Gisela e hijo Giovanni y toda la flia. invita a la misa que se realizará hoy lunes a las 20.30 en la iglesia Santiago Apóstol.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

BERTONE, ELCIDES (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. "Que este descanso eterno el Señor te tenga su lado como nosotros en el corazón". Su esposa Julia Ferreyra y sus hijos: Alcides y familia, Nicolás y Antonella Bertone participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BERTONE, ELCIDES (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Su esposa Julia Ferreyra, hijos Liliana, Elizabeth, Antonella, Rosana, Daniela, Elcides y Nicolás y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el cementerio Cristo Redentor de Fernández. Ceremionial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

BERTONE, ELCIDES (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. "Que el Señor sea misericordioso y le brinde la paz eterna". Sus hijas Liliana, Elisabeth, Rosana y Daniela y familias, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BERTONE, ELCIDES (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. "Ya goza de la vida eterna, bendícelo con la luz de la resurrección". Su sobrina Graciela Bertone y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BERTONE, ELCIDES (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Familia Castro de Buenos Aires participan y acompañan en el dolor a nuestra prima Julia e hijos y Julia Lobos. Ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

BERTONE, ELCIDES (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Sus amigos Familia Weis, Susana, Alexis y Marcos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BERTONE, ELCIDES (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Sus amigos Familias Tedian y Salto con hondo pesar participan su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en el dolor y la resignación.

BERTONE, ELCIDES (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Sus ex vecinos y amigos de la familia Carlos E. Martínez y familia, participan su fallecimiento,

BERTONE, ELCIDES (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Su amigo Antonio Kusmuk, su esposa Azucena hija y nietos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y Que brille para al la Luz que no tiene fin.

BERTONE, ELCIDES (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Familia Lescano participa con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y resignación a su esposa e hijos.

BERTONE, ELCIDES (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Su amigo Antonio N. Uriarte, esposa, hijos, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, JORGE LIZANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Su esposa Marcelina del Valle Santillán, hijo Hugo, Daniel, Marcela, Alberto, antonio, Juan y Graciela, hijos políticos, nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Cristo Redentor de Fernández. Ceremonial, exequias y tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GEREZ, JORGE LIZANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Así como cuando al caminar nos llevabas de la mano con tu mirada tierna y llena de dulzura, serás ese ángel guardián de cada uno. Gracias por tu lucha, fuerza, humildad y ese gran inmenso amor por la vida, padre querido. Su esposa Marcelina, sus hijos Marcela, Daniel, Alberto, Hugo y Antonia: sus hijos de afecto Coni y Graciela: hijos políticos Dany; Karina, Daniela, Roxana, sus nietos; Camila, Anahí, y Valentina, Franco, Nelson y Guadalupe; Martin y Emilio, Nárela; nieto políticos Jonathan; sus bisnieto Jahziel. Sus restos serán velados en la sala municipal e inhumados a las 9.30 horas en el cementerio Cristo Redentor de Fernández.

GEREZ, JORGE LIZANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Sus hermanos Antonio, Lindor, Gumersindo, Isidoro, Mirta y Marta y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, JORGE LIZANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Ya descansa en paz en los brazos del Señor. Fuiste ejemplo de lucha, perseverancia y amor. Su hermana Marta, hermano político René Lipes, sobrinos Joaquín, Romina y Amelia participan su fallecimiento.

GEREZ, JORGE LIZANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Su hermana Mirta: hermano político Gabi Alvares, su sobrina Gabriel y Beba, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, JORGE LIZANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Gringa Olivera, Roberto Campos y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este dificil momento, rogando a Dios que lo reciba con los brazos abiertos la paz celestial y feliz resurrección.

GEREZ, JORGE LIZANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala sus hijos Diego, Ariel y Milena Matarazzo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

NIETO, MARTA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Su hermana Olga y flia Paz, sus sobrinos, Daniel, Miguel, Ana, Doris, Belén, Andrea y Teresa, y demás familiares sus restos serán Inhumados hoy 09:00 hs en el Cementerio Cristo Rey de Loreto. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE- LA PLATA 162- TEL. 4219787.

SERRANO, JUAN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Sus hermanos Gerardo, Irma, Yumi, Mamerto, Angelica y Norma, hermanos pol sobrinos y demas familiares, sus restos Seran Inhumados hoy 11:00 hs en el Cementerio de Loreto. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE- LA PLATA 162. Tel. 4219787.

SERRANO, JUAN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Cristo te llamó, hoy te recibe en su morada de luz y paz. Su hermana Norma Serrano, su esposo Julio Coria, sus sobrinos Orlando, Oscar, Ana, Estella, Rosy, Marcela, Laury, Jorge, Ángela y Cristian. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados en el cementerio Cristo Rey de la ciudad de Loreto a las 11hs.

SERRANO, JUAN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna. Su sobrina Ana, su esposo Nono Rivero, sus sobrinos Emanuel, Debora, Ramoncito, Milagros y Ale. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados en el cementerio Cristo Rey de la ciudad de Loreto a las 11hs.

SERRANO, JUAN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. En su paso por la tierra supo cultivar un jardín de vida y ahora disfruta de un glorioso porvenir. Su sobrina Estella, su esposo Beto Aranda, sus sobrinos Barby, Néstor, Franco, Yony, Gastón, Ramiro y Verónica. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados en el cementerio Cristo Rey de la ciudad de Loreto a las 11hs.

SERRANO, JUAN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Señor, ya está en su casa, permítele apreciar la luz de tu rostro y concédele el descanso eterno. Sus sobrinos Debora y Chobeto. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados en el cementerio Cristo Rey de la ciudad de Loreto a las 11hs.

SERRANO, JUAN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa. Su amiga Dominga Lidia Galván, sus hijos Carlos, Nono, Raúl y Marta. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados en el cementerio Cristo Rey de la ciudad de Loreto a las 11hs.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Zerda Iván Alredo, Jimena Torres y familia participan con profundo dolor esta irreparable pérdida, acompañando a su hijo y familia del Ing. Luis Fernando Gelid.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Alejandro Recalde, Cristina Auad y sus hijos Alejandro, martina, Matías y Augusto acompañan a su familia en este doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. María del Valle Sgoifo y Luis Enrique Sgoifo participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos y hermanas políticas en este momento de dolor. Elevan oraciones por su feliz resurrección y cristiana resignación de toda la familia.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Mirtha Gelid de Soria, sus hijos Pablo y Silvia Tournour; Eugenio y María Rosa Avendaño; María Cecilia y Fernando Montenegro y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. "Que brille para ella la Luz que no tiene fin". La familia de Enrique Nasif Saber acompaña a toda su familia en este dolor recordándola a la querida Adita con cariño.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Poli Nasser acompaña a sus primos José, Claudia, Fernando, Karina, Héctor y Javier en esta dolorosa pérdida de Adita, su mamá. Ruega al Señor la tenga en su presencia que es la Luz que ilumina nuestra vida.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Daniel Cremaschi y familia acompañan a su hija Karina en tan doloroso momento.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia e hijos y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Cónsul Honorario de la República Árabe Siria Dr. Abraham Camilo Brahim, su esposa Dra. Camila Mahmud de Brahim, sus hijos Dres. Claudio y Milo Brahim con sus respectivas flias., participan con pesar su fallecimiento y acompañan en estos momentos de dolor a su hijo Ing. Luis y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Alberto Salido Rentería y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.