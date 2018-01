Para Margarita Stolbizer "el peronismo nunca va a volver a ser una unidad"

Fotos DEFINICIONES. Margarita Stolbizer apuntó que "el reemplazo del liderazgo" dentro del peronismo "está más inclinado a la derecha".

29/01/2018 -

La dirigente del GEN Margarita Stolbizer consideró que el peronismo "nunca va a volver a ser una unidad"; y que "hay más de especulación interesada" que certezas en los rumores que indican una convergencia entre dirigentes de ese corte ideológico, que incluyen a su aliado político Sergio Massa.

En una entrevista concedida al sitio Infobae, la ex diputada indicó que el PJ "hace quince años que no va unido a una elección, y no va a volver a ir unido nunca".

Asimismo, indicó que el liderazgo de la senadora Cristina Kirchner "se va a ir licuando"; sin embargo aclaró: "yo veo que en el peronismo los que disputan ese reemplazo del liderazgo están mucho más inclinados a la derecha de lo que podría estar ella o de lo que a mí me gustaría".

Sobre si su .estrategia electoral. con el líder del Frente Renovador sigue vigente, Stolbizer respondió: "nosotros hicimos un acuerdo electoral para el año 2017. El 2019 tendrá sus estrategias electorales de acuerdo a cómo se plantee el escenario, que es más ajeno a nosotros que nosotros mismos".

"Lo que yo tengo con Massa es un acuerdo político porque tenemos objetivos comunes, tenemos la misma forma de analizar cómo se ejerce la oposición, cómo nos paramos frente al Gobierno", resaltó.

"Yo le tengo confianza a Massa, pero veo como siempre, por supuesto, que él también está atado un poco a su propia fuerza política" sostuvo, y valoró a dirigentes como Mirta Tundis, Daniel Arroyo, Marco Lavagna.

Stolbizer cuestionó el aumento inmobiliario dispuesto por la gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal; criticó a la administración nacional porque falló "tres o cuatro veces en las metas de inflación que ellos fijaron".