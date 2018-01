Matthysse: "Acá está el cinturón que tanto costó"

Fotos FELICIDAD. Lucas Matthysse y un tremendo nocaut para ganar.

29/01/2018 -

Con una tremenda combinación y haciendo valer su poderosa mano derecha, el chubutense Lucas Matthysse se consagró campeón mundial de los welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tras vencer por nocaut en el octavo round al tailandés Tewa Kiram, en Los Ángeles.

‘Se movía bien y cuando me encimaba no me daba la distancia. Sus manos no me dolía, pero me encimaba y trabajé hasta que pude conectarlo’, explicó el chubutense al terminar la pelea. El argentino indicó: ‘Luego de la primera caída pensé que se quedaba ahí, pero fue un rival duro y cuando lo conecté ya fue. Le dedico este triunfo a Trelew y a toda Argentina que estuvo pendiente y acá está el cinturón que tanto costó’.

La pelea en sí no tuvo brillo, y hasta se diría tampoco emotividad, porque los rounds se sucedieron sin que ninguno de los dos -en especial el argentino- pudiera cambiar el ritmo y así poder inclinar la balanza para algún lado. En el octavo, como sabiendo que era ‘el momento’, el patagónico se la jugó, se adelantó unos pasos, acortó la distancia conectó a Kiram y lo mandó a la lona por primera vez. Cuando se levantó, la situación ya no era la misma y llegó una bomba del argentino para definir el pleito.