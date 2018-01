Fotos Hallan a un hombre sin vida y en avanzado estado de descomposición

29/01/2018 -

Los habitantes del Bº Villa Nueva se vieron conmocionados con el hallazgo del cuerpo de un vecino, quien al parecer se descompensó y cayó a pocos metros de su habitación. El dramático episodio fue descubierto minutos después de las 11. El tráfico episodio se registró en el interior de una precaria vivienda ubicada en calle Romualdo Gauna al 700. Allí fue encontrado sin vida Cecilio Baltazar Gallardo -de 56 años- quien vivía solo desde hace 8 años, luego de que falleciera su mamá. La víctima había sido vista por sus familiares por última vez el pasado miércoles. Su prima Dolores habló con EL LIBERAL y contó que Gallardo -nacido en la provincia de Buenos Aires- padecía de un grave enfermedad.

‘Él tenía diabetes crónica. El día miércoles lo vi por última vez cuando fui a visitarlo porque noté su ausencia y estaba sentado. Me dijo que estaba bien, pero no me abrió la puerta para entrar. Al parecer no podía caminar. Ese día me contó que tenía que ir al médico ‘, expresó Dolores.

Según contó la prima de Gallardo, ella se entrevistó con los vecinos de la víctima y éstos le informaron que el día jueves en horas de la tarde lo habían visto caminar, pero desde el viernes ya no aparecía.

La ausencia del hombre no llamó la atención a sus vecinos, ya que no era muy sociable y sólo salía de su domicilio para ir a visitar a los familiares.

Cerca de las 11, una vecina cruzó la calle para dirigirse a realizar una compra y advirtió que en una galería de la casa que une la habitación de la víctima con otra pieza en desuso, había una persona tirada en el suelo. Al acercarse sintieron un fuerte olor nauseabundo, por lo que de inmediato dieron aviso a los familiares de Gallardo.

Personal de la Comisaría 13, Criminalística y efectivos de la División Homicidios llegaron hasta el lugar para realizar todos los trabajos de rigor.

El Dr. Juan Alende -fiscal de turno- ordenó que el médico de Sanidad examine el cuerpo y que sea trasladado a la morgue para ser sometido a autopsia.

El médico de policía realizó una inspección en el cuerpo y determinó que por la rigidez cadavérica llevaba más de 48 horas sin vida. Su prima Dolores recordó que la madre de Gallardo falleció por la misma enfermedad y sola, dentro del mismo domicilio.