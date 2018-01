Independiente quiere retomar la senda del triunfo

Fotos REFERENTE. El delantero Emanuel Gigliotti es la apuesta ofensiva de Independiente que quiere volver a ganar.

Independiente recibirá hoy a Estudiantes de La Plata en el partido en el que se cerrará la decimotercera fecha de la Superliga y en el cual el elenco de Avellaneda buscará regresar a la victoria. El encuentro se jugará a partir de las 21.15 en el estadio Libertadores de América con arbitraje de Jorge Baliño y televisación en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports. En el primer período del campeonato argentino Independiente obtuvo cinco victorias, perdió dos partidos, empató cuatro veces y la última igualdad fue el pasado miércoles ante Rosario Central en un encuentro pendiente de la undécima jornada. El conjunto de Avellaneda tiene 22 unidades y está a once del líder Boca (tiene 33 puntos), por lo cual el entrenador Ariel Holan pondrá lo mejor que tiene aunque no contaría con el defensor Fernando Amorebieta, quien sufrió una lesión muscular, y en su lugar jugaría Emanuel Brítez. El elenco de La Plata cosechó en la primera parte de al Superliga cinco triunfos y dos empates mientras que sufrió cinco derrotas, la última en la duodécima fecha como local frente a Boca por 1 a 0. Para visitar a Independiente el entrenador Lucas Bernardi ya definió el equipo y decidió dejar afuera de la lista de citados a Gastón Fernández, por lo que no estará ni siquiera en el banco de los suplentes. En cuanto a los jugadores que sí están en la lista, el más destacado es Fabián Noguera, quien se sumó a los entrenamientos de Estudiantes la semana pasada y que junto a Gastón Giménez son los únicos dos refuerzos que estarán presentes en Avellaneda ya que no fueron citados Jacob Murillo, Andrés Escobar y Matías Laba. El historial favorece a Independiente con 68 triunfos, 50 derrotas y 51 empates sobre 169 cotejos.