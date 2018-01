Lo de Pastore para Internazionale de Milan es una chance

Fotos PRESENTE. Pastore no se siente muy cómodo en el Paris Saint Germaín.

29/01/2018 -

El director deportivo de Inter de Italia, Piero Ausilio, aseguró que hay "buenas sensaciones" para sumar a la filas del club milanés al mediocampista Javier Pastore, quien manifestó su interés por ser transferido.

"Estamos orgullosos de que un campeón como él (Pastore) vea el Inter como una oportunidad. Entre él y nosotros hay buenas sensaciones, como con muchos argentinos que pasaron por el Inter", afirmó Ausilio en diálogo con la cadena italiana ‘Mediaset Premium’.

De todas maneras, Ausilio marcó una diferencia entre "las palabras y los hechos" porque en el medio están la voluntad de París Saint Germain de Francia, dueño del pase de Pastore, y otras evaluaciones.

"Estamos razonando. Ya fichamos a Rafinha y la gente se olvida de que el Inter ya tiene una buena plantilla, a la que se sumó también Lisandro López. Hablaremos con el técnico y si hay otras ocasiones las aprovecharemos", apuntó el directivo de Inter.

Pastore se manifestó el sábado pasado luego de la goleada de PSG ante Montpellier por 4 a 0 en la liga francesa de fútbol y dejó en claro su posición: "Si no voy al Mundial por quedarme aquí no me lo perdonaré. No estaba en la última convocatoria porque no juego aquí, es normal. Argentina tiene muchos jugadores que están mejor", expresó el volante cordobés.

Y agregó: "Depende también del club al que vaya a ir. No quiero irme a toda costa. Si me voy es para ir a Italia, una liga que conozco bien y que me gusta mucho. Mi esposa está allí y para mi la familia es importante. Vamos a intentar encontrar un acuerdo con el club en los próximos días". Javier Pastore, de 28 años, militó en la liga italiana entre 2009 y 2011 cuando jugó para Palermo.