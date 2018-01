29/01/2018 -

Mirtha Legrand siempre consigue sorprender con sus expresiones. Esta vez, fue durante la cena que compartió con el chef Donato De Santis, y otros artistas en su tradicional programa nocturno desde Mar del Plata.

Allí, la diva aprovechó para confesar que no sabe hacer ni un té, y que aprender a cocinar es su asignatura pendiente. "Y yo no pienso en la edad que tengo y siempre digo: ‘Cuando sea grande voy a aprender a cocinar’’, soltó Mirtha y provocó la risa de sus invitados. También contó que habla perfecto el francés, pero no pudo aprender el inglés.