"Hermano hormiga" es admiración mutua

Raly Barrionuevo viene del seno del folclore y Lisandro Aristimuño, del rock, pero juntos le dieron forma a "Hermano hormiga", un espectáculo que resume el talento de ambos y que hasta la noche que subieron al escenario de Cosquín solo lo habían presentado en espacios más reducidos, con menos cantidad de público.

"Hermano Hormiga no está hecho para laburar, surgió de juntarnos en un asado, agarrar la criolla y tocar. Antes que músicos somos amigos y aunque no toquemos nos vemos. El proyecto surgió después de la amistad. No nos hicimos amigos tocando", reveló Raly en una entrevista con Clarín.

En el 2016, ambos recorrieron pequeñas localidades del país. Querían llegar adonde no lo habían hecho con sus grandes propuestas. La gira arrancó en Unquillo (Córdoba) donde reside Raly y terminó en Luis Beltrán (Río Negro), el pueblo donde vivió Lisandro en su infancia. Todo muy simbólico.

"Para nosotros es terapéutico, porque cada uno tiene su proyecto y su banda y al ser solista tiene una responsabilidad fuerte, pero Hermano Hormiga expande eso. Somos los dos y ninguno es la figurita. El ego deja de existir aquí. El que se hace el estrellita es anti Hermano Hormiga", bromea, a su turno Lisandro, en aquella entrevista.