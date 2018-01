Una compañera de Rita Pauls apoyó su denuncia por acoso sexual contra Tristán

-

La actriz María Soldi personificó en el unitario "Historia de un clan" a la hermana de Rita Pauls, quien días atrás denunció a Tristán, en una entrevista radial, por acoso durante las grabaciones de la ficción. En una charla, con "La Máquina", en Radio 10, Soldi también salió a brindar su apoyo a su colega.

"Yo eso lo sabía, cuando ocurrió estábamos todos ahí. No es ninguna novedad para mí, no me sorprendí. Es una persona (Tristán) particular y no para bien, no es una persona que uno quisiera tener cerca", contó la morocha, según lo reflejaron distintos portales del espectáculo.

Después comentó cuál es su mirada sobre el actor, que sorprendió con un personaje dramático. "Es un hombre que llegaba al set y era lascivo con todo el mundo desde la chica de peinado, vestuario, como una forma de ser de él. Un hombre que cree que esa es la manera de relacionarse con la gente. Es una persona muy desagradable, me atrevo a decir persona. No tiene ningún tipo de conciencia en el otro y hace lo que quiere", afirmó.

"Lo que dijo Rita es indudable. Soy muy amiga y lo que ella dijo es real y lo sé", concluyó al respecto. El actor, por su parte, volvió a defenderse en diálogo con Bien Arriba, por Radio 10.