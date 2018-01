Furia contra Martín Bossi por sus dichos sobre la sexualidad y el machismo

Fotos Martín Bossi.

Hoy 09:47 -

Martín Bossi fue uno de los invitados al programa de Mirtha Legrand ayer y desató una fuerte polémica al hablar del machismo, la heterosexualidad y la gran exposición que tienen las figuras del mundo del espectáculo.

El actor dijo que antes de dar una nota "tiembla" porque cualquier distracción puede llevarse puesta su carrera y ofender a las mujeres, sobre todo a su madre, que es su mayor orgullo.

"Uno no puede decir cualquier cosa. Hay que tener mucho cuidado. Soy un defensor de la mujer. Amo, muero y actúo todas las noches para ellas porque son una sana adicción para mí", comenzó diciendo. Y continuó con una frase que desató una fuerte polémica: "Es muy difícil ser heterosexual hoy porque vos sos homosexual y te aplauden. Si yo salgo y digo: 'Amo a las minas, soy heterosexual y me enorgullece'; me dicen: 'No aclares que oscurece, ¡discriminador!'".

El polémico comentario de Martín Bossi en la mesa de Mirtha Legrand y la reacción de Coco Sily.



Bossi habló sobre sexualidad, machismo y violencia. En las redes sociales lo destrozaron pic.twitter.com/oP8tm9Zmiu — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 28 de enero de 2018

En la misma línea, consideró que el machismo "no siempre beneficia al hombre" y dio detalles: "Yo jugaba con mi hermana, ella tenía 4 y yo 7. Cuando me hacía trampa, yo le tiraba del pelo y mi papá me daba un tirón de orejas. Pero cuando ella me pegaba, él me decía '¿Vas a llorar? ¡Pero si es una nena!'".

Siguiendo con el debate, opinó que “está bueno que cuando un hombre le hace algo malo a una mujer lo castiguen”, pero remarcó que "hay mujer que en menor medida son psicológicamente violentas o que se sobre victimizan".

Finalmente, se metió en la polémica denuncia de Calu a Juan Darthés: “¿Acá somos todos iguales? Si lo de Darthés hubiera sido al revés, pregunto, ¿era lo mismo o nos cagábamos de risa?".

A pesar de que el resto de los invitados coincidió con el pensamiento de Martín, en las redes sociales le dedicaron cientos de críticas:

@martinbossi decinos cuando saliste a la calle y te pegaron simplemente por ser heterosexual?



Tu familia te excluyo x ser heterosexual?



Alguna vez te insultaron gritandote ;heterosexual;?



No sabes como duele el estigma,la discriminación o la exclusión social,no sabes nada. Georgina Orellano (@GeorOrellano) 28 de enero de 2018

Martin Bossi "Es difícil ser heterosexual, si sos gay te aplauden". pic.twitter.com/OZYXfnfPki — Fui yo (@discipulodemarx) 28 de enero de 2018

Martín Bossi dió a entender en la mesa de Mirtha que las mujeres que denuncian golpes mienten porque cuando era chico su hermana inventaba que él le pegaba.

Sin duda la discusión sobre el feminismo deja en evidencia a los fachos tapados — lucrecio (@sarasa2812) 28 de enero de 2018