¿En Boca se cansaron de esperar a Gómez?

Fotos Gustavo Gómez.

Hoy 13:26 -

El jueves 1 de febrero se vence el plazo para que termine de abrochar el arribo de Gustavo Gómez. ¿Milan aceptó la última oferta de Boca? ¿El paraguayo ya tiene pasaje reservado para volar a Buenos Aires?

No precisamente: en Boca ya no consideran tan necesaria la contratación del central (menos aún con los números que se manejan) y por eso, a pesar del avance en las tratativas con los italianos, el Mellizo está más cerca de conformarse con lo que tiene en el plantel de seguir esperando una definición cuando el torneo ya se reinició y Magallán demostró estar a la altura tanto en los amistosos de verano como en el triunfo contra Colón en el primer partido oficial del 2018.

Hasta ayer, Boca seguía en carrera para adueñarse del 80% del pase de Gómez, un jugador que al cuerpo técnico siempre le gustó y que llegó a Lanús a mitad del 2014 a pedido suyo. Y desde que los Schelotto tomaron las riendas de Boca en 2016 no hubo un solo receso en el que no insistieran por él. Pudo haber sido antes de la semi de Copa con Independiente del Valle y no fue.

Pudo ser hace seis meses y tampoco. Ahora Boca esperaba con optimismo la respuesta final del Milan, aunque las tratativas entraron en un impasse y el pase podría caerse por decisión del club.