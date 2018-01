Fotos Cecilia Roth: "A mí me violaron en Madrid"

Cecilia Roth reveló, este lunes, que fue violada hace algunos años cuando vivía en España. Según ella misma relató, negó el hecho y por eso no lo había contado antes.

"A mí me violaron en Madrid. Fue una situación que me costó darme cuenta de que era una violación porque era una persona conocida mía", detalló sobre la otra persona, de quien asegura no recordar su nombre y tampoco su cara. Sólo dijo que "era un periodista español".

"Esta situación estaba muy borrada en mi vida. Me había dejado mi novio, estaba fatal, él era más amigo de mi novio que mío. Me dijo 'Vení, charlemos'. Después, fuimos a su casa y no es no. Pero parece que a veces no puede ser sí. 'Pero si tenés ganas…' ,y terminé haciendo lo que no quería hacer, definitivamente", reveló.

Cecilia explicó que nunca había contado este hecho porque lo tenía "guardado" y que recién en el último tiempo lo expuso por primera vez en terapia y este lunes durante una entrevista en el ciclo radial Perros de la calle.