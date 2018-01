Gimnasia le ganó a Rosario Central

Notas Relacionadas

Estudiantes se lo dio vuelta y le ganó al Rojo en Avellaneda

29/01/2018 -

#TNTSports | #Gimnasia salió enchufado desde el minuto cero y a los 40 segundos, Bonifacio metió este gol pic.twitter.com/PsHgnj80wN — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 29 de enero de 2018

La recuperación de los últimos tres partidos del 2017 no distrajo a la dirigencia de Rosario Central. Tampoco la clasificación a la Copa Sudamericana heredada gracias al título de Independiente.

El mismo Leonardo Fernández, el técnico que bien pudo tener su oportunidad antes de la llegada de Paolo Montero, se encargó de situar las cosas en su debido contexto. Es cierto que para este encuentro en La Plata ya se ve obligado a improvisar con jugadores sin rodaje. Para Luciano Recalde será su primera vez en el fútbol mayor, pero al menos hizo toda la pretemporada. Si llega el transfer, Cabezas ni eso y apenas tiene dos prácticas con el resto. Pero el partido no se jugó, el entrenador conoce muy bien a los chicos de inferiores y, ¿quién sabe? Puede ser la hora de darle más cabida en serio, como hizo con Jeremías Ledesma en el arco.

No por nada, la apuesta por Andrés Lioi no tiene que ver con una necesidad extrema. Prefiere que el volante derecho juegue y dejar afuera al chileno Parot, que sólo estará entre los once si para la hora del encuentro no llega la habilitación del colombiano.