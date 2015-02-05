CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de Enero 2018
A LAS 23.30 GOLPE AL CORAZÓN
Por El Liberal
30/01/2018 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.30 MORFI KIDS
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.15 LOS SIMPSONS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.45 MAR DE AMORES
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)
23.30 GOLPE AL CORAZÓN
00.40 #HASHTAGVIAJEROS
00.45 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
11.00 INVOLUCRADOS
13.30 INTRUSOS
16.15 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
23.15 ESCUELA PARA MARIDOS
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
17.30 FAROS, LA LUZ DE LA CIVILIZACIÓN
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA
16.30 SIN TU MIRADA
17.15 LA DOBLE VIDA DE ESTELA
CARRILLO
17.45 TODAS LAS TARDES
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
22.00 SIMONA
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN VIAJE
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 GIGANTES DEL SUR
16.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LA TOCATA
19.30 ARABESC
20.00 CONTRAPUNTO
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 EL PODIO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.00 LOS TUERKAS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 EL MUNDO DE ELLAS
19.30 CONCIERTO EXPRESS
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
07.54 PERDIDOS EN EL ESPACIO
10.22 PADDINGTON
12.08 ENREDADOS
13.59 ¿SOLO AMIGOS?
15.48 MÚSICA, AMIGOS Y FIESTA
17.35 METEORO. LA PELÍCULA
20.09 ENREDADOS
22.00 TOY STORY 3
23.53 MARÍA ANTONIETA - LA REINA ADOLESCENTE
TCM
06.57 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.47 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
08.13 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
08.39 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
09.05 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.55 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
10.21 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
10.47 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
11.13 RUTA SUICIDA
13.13 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY
15.47 LA HORA 25
18.13 GATTACA
20.09 ORO Y CENIZAS
22.00 UN PLAN PERFECTO
TNT
07.18 ATLANTIS. EL REGRESO DE MILO
08.39 RED SOCIAL
10.48 LOS ÁNGELES DE CHARLIE - AL LÍMITE
12.38 SOY LEYENDA
14.23 LO MEJOR DE GRAMMY AWARDS
14.25 SON COMO NIÑOS
16.11 LO MEJOR DE GRAMMY AWARDS
16.13 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
18.02 MONSTERS UNIVERSITY
19.55 LO MEJOR DE GRAMMY AWARDS
19.56 THOR. UN MUNDO OSCURO
22.00 LUCY
23.41 MASACRE EN LA CÁRCEL 13
01.39 DALLAS BUYERS CLUB. EL
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14
11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14
12.00 GRIMM
13.00 CHICAGO P.D.
13.50 AL FILO DE LA MENTIRA
16.00 GRIMM
17.00 CHICAGO P.D.
18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19
21.00 EL MARGINAL
22.00 EL MARGINAL
23.00 MINORITY REPORT. SENTENCIA PREVIA
01.45 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14
02.45 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14
03.45 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14
04.35 CHICAGO P.D.
STUDIO UNIVERSAL
09.00 RUGRATS EN PARÍS
10.35 ED TV
13.10 PERFUME DE MUJER
16.25 ¿CONOCEN A JOE BLACK?
20.00 EL APOSTADOR
22.20 CUATRO HERMANOS
24.40 8 MILE. CALLE DE ILUSIONES
02.45 LOS TOP FIVE
A DÓNDE IR
CLUB SARMIENTO
(LA BANDA)
JUEVES 1: LOS TEKIS, SERGIO
GALLEGUILLO, BRUNO ARIAS,
VISLUMBRE DEL ESTEKO, LA PESADA
SANTIAGUEÑA, HUGO TORRES,
FLORENCIA PAZ, “POCHI”
CHÁVEZ, ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE PAYADORES, SACHEROS
SANTIAGUEÑOS, KARLOS
ROLDÁN, MARIELA CARABAJAL Y
LQUMBIA.
VIERNES 2: ULISES BUENO,
NÉSTOR GARNICA, HORACIO
BANEGAS, ORELLANA
LUCCA, LOS SIN NOMBRE,
LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS,
TRULALÁ CON
TYAGO GRIFFO (HIJO DE LA
“BOMBA TUCUMANA”), MÓSOJ
ÑAUPA, AVENIDA FOLK Y PABLO
CARABAJAL.
SÁBADO 3: LOS MANSEROS,
LOS CARABAJAL, “CUTI” Y ROBERTO
CARABAJAL, FRANCO BARRIONUEVO,
DEMI CARABAJAL,
MARIO ÁLVAREZ QUIROGA, LOS
GUARANÍES, TERNURA, CLAUDIO
ACOSTA, FRANCO RAMÍREZ Y
LUISA GALVÁN.
DOMINGO 4: DÚO COPLANACU,
RALY BARRIONUEVO, PETECO
CARABAJAL, BANDA XXI,
JUAN SAAVEDRA, COCO BANEGAS,
DANY HOYOS Y JOVITA SUBIRE.
LUNES 5: LUCIANO PEREYRA,
LOS AUTÉNTICOS DECADENTES,
LUCIO ROJAS, LOS ALTAMIRANO,
MARCELO TOLEDO,
ROXANA CARABAJAL, KALAMA,
SANTIAGUEÑOS DEL RÍO Y LOS
KIJANOS
CINES
SUNSTAR
COCO (3D): AVENTURA, ANIMACIÓN
(ATP), HOY Y MAÑANA 17:00
(Cast) 19:30 (Cast)
JUMANJI: EN LA SELVA
(3D): AVENTURA (+ 13 AÑOS)
HOY Y MAÑANA 21:45 (Subt)
TADEO: EL EXPLORADOR
PERDIDO 2 (3D): AVENTURA,
ANIMACIÓN (ATP), HOY Y MAÑANA
- 17:10 (Cast)
MAZE RUNNER: LA CURA
MORTAL (3D): SUSPENSO, ACCIÓN
(+ 13 AÑOS), HOY Y MAÑANA
19:00 (Cast) 21:50 (Subt)
TADEO: EL EXPLORADOR
PERDIDO 2 (2D): AVENTURA,
ANIMACIÓN (ATP), HOY Y MAÑANA
- 16:15 (Cast)
MAZE RUNNER: LA CURA
MORTAL (2D): SUSPENSO, ACCIÓN
(+ 13 AÑOS), HOY Y MAÑANA
18:15 (Cast) 21:00 (Subt)
OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND
(2D): AVENTURA, ANIMACIÓN
(ATP) DURACIÓN: 108 Minutos
HOY Y MAÑANA - 17:30 (Cast)
EL PASAJERO (2D): ACCION
(+ 13 AÑOS), HOY Y MAÑANA 19:40
(Subt)
APUESTA MÁXIMA (2D):
COMEDIA, CIENCIA FICCIÓN (+
16 AÑOS), HOY Y MAÑANA 22:00
(Subt)
COCO (2D): AVENTURA, ANIMACIÓN
(ATP), HOY Y MAÑANA-18:00
(Cast)
LA NOCHE DEL DEMONIO
IV (2D): TERROR, SUSPENSO (+
13 AÑOS), HOY Y MAÑANA- 20:15
(Cast) 22:30 (Subt) 00:40 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
TADEO 2: EL SECRETO DEL
REY MIDAS ATP, CASTELLANO
2D 16:30- 18:30 (TODOS LOS DÍAS)
COCO ATP, CASTELLANO 2D
20:30- 22:20 (TODOS LOS DÍAS)
COCO ATP, CASTELLANO 3D 17:00
(TODOS LOS DÍAS)
JUMANJI: EN LA SELVA APTA
13 AÑOS, CASTELLANO 2D 17:40-
20:10 (TODOS LOS DÍAS)
MAZE RUNNER: LA CU RA
MORTAL APTA 13 AÑOS, CASTELLANO
3D 19:20 (TODOS LOS DÍAS)
MAZE RUNNER: LA CURA
MORTAL APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:40 (TODOS
LOS DÍAS)
LA NOCHE DEL DEMONIO
APTA 16 AÑOS, CASTELLANO 2D
23:00- (TODOS LOS DÍAS)