CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de Enero 2018

A LAS 23.30 GOLPE AL CORAZÓN

30/01/2018 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 MORFI KIDS

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.15 LOS SIMPSONS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.45 MAR DE AMORES

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)

23.30 GOLPE AL CORAZÓN

00.40 #HASHTAGVIAJEROS

00.45 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

11.00 INVOLUCRADOS

13.30 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES

23.15 ESCUELA PARA MARIDOS


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

17.30 FAROS, LA LUZ DE LA CIVILIZACIÓN

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS


CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA

16.30 SIN TU MIRADA

17.15 LA DOBLE VIDA DE ESTELA

CARRILLO

17.45 TODAS LAS TARDES


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

22.00 SIMONA


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN VIAJE

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 GIGANTES DEL SUR

16.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LA TOCATA

19.30 ARABESC

20.00 CONTRAPUNTO

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 EL PODIO


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.00 LOS TUERKAS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL


PELÍCULAS

CINEMAX

07.54 PERDIDOS EN EL ESPACIO

10.22 PADDINGTON

12.08 ENREDADOS

13.59 ¿SOLO AMIGOS?

15.48 MÚSICA, AMIGOS Y FIESTA

17.35 METEORO. LA PELÍCULA

20.09 ENREDADOS

22.00 TOY STORY 3

23.53 MARÍA ANTONIETA - LA REINA ADOLESCENTE

TCM

06.57 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.47 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

08.13 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

08.39 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

09.05 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.55 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

10.21 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

10.47 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.13 RUTA SUICIDA

13.13 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY

15.47 LA HORA 25

18.13 GATTACA

20.09 ORO Y CENIZAS

22.00 UN PLAN PERFECTO

TNT

07.18 ATLANTIS. EL REGRESO DE MILO

08.39 RED SOCIAL

10.48 LOS ÁNGELES DE CHARLIE - AL LÍMITE

12.38 SOY LEYENDA

14.23 LO MEJOR DE GRAMMY AWARDS

14.25 SON COMO NIÑOS

16.11 LO MEJOR DE GRAMMY AWARDS

16.13 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

18.02 MONSTERS UNIVERSITY

19.55 LO MEJOR DE GRAMMY AWARDS

19.56 THOR. UN MUNDO OSCURO

22.00 LUCY

23.41 MASACRE EN LA CÁRCEL 13

01.39 DALLAS BUYERS CLUB. EL

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14

11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14

12.00 GRIMM

13.00 CHICAGO P.D.

13.50 AL FILO DE LA MENTIRA

16.00 GRIMM

17.00 CHICAGO P.D.

18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

21.00 EL MARGINAL

22.00 EL MARGINAL

23.00 MINORITY REPORT. SENTENCIA PREVIA

01.45 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14

02.45 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14

03.45 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14

04.35 CHICAGO P.D.

STUDIO UNIVERSAL

09.00 RUGRATS EN PARÍS

10.35 ED TV

13.10 PERFUME DE MUJER

16.25 ¿CONOCEN A JOE BLACK?

20.00 EL APOSTADOR

22.20 CUATRO HERMANOS

24.40 8 MILE. CALLE DE ILUSIONES

02.45 LOS TOP FIVE


A DÓNDE IR

CLUB SARMIENTO

(LA BANDA)

JUEVES 1: LOS TEKIS, SERGIO

GALLEGUILLO, BRUNO ARIAS,

VISLUMBRE DEL ESTEKO, LA PESADA

SANTIAGUEÑA, HUGO TORRES,

FLORENCIA PAZ, “POCHI”

CHÁVEZ, ENCUENTRO INTERNACIONAL

DE PAYADORES, SACHEROS

SANTIAGUEÑOS, KARLOS

ROLDÁN, MARIELA CARABAJAL Y

LQUMBIA.

VIERNES 2: ULISES BUENO,

NÉSTOR GARNICA, HORACIO

BANEGAS, ORELLANA

LUCCA, LOS SIN NOMBRE,

LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS,

TRULALÁ CON

TYAGO GRIFFO (HIJO DE LA

“BOMBA TUCUMANA”), MÓSOJ

ÑAUPA, AVENIDA FOLK Y PABLO

CARABAJAL.

SÁBADO 3: LOS MANSEROS,

LOS CARABAJAL, “CUTI” Y ROBERTO

CARABAJAL, FRANCO BARRIONUEVO,

DEMI CARABAJAL,

MARIO ÁLVAREZ QUIROGA, LOS

GUARANÍES, TERNURA, CLAUDIO

ACOSTA, FRANCO RAMÍREZ Y

LUISA GALVÁN.

DOMINGO 4: DÚO COPLANACU,

RALY BARRIONUEVO, PETECO

CARABAJAL, BANDA XXI,

JUAN SAAVEDRA, COCO BANEGAS,

DANY HOYOS Y JOVITA SUBIRE.

LUNES 5: LUCIANO PEREYRA,

LOS AUTÉNTICOS DECADENTES,

LUCIO ROJAS, LOS ALTAMIRANO,

MARCELO TOLEDO,

ROXANA CARABAJAL, KALAMA,

SANTIAGUEÑOS DEL RÍO Y LOS

KIJANOS


CINES

SUNSTAR

COCO (3D): AVENTURA, ANIMACIÓN

(ATP), HOY Y MAÑANA 17:00

(Cast) 19:30 (Cast)

JUMANJI: EN LA SELVA

(3D): AVENTURA (+ 13 AÑOS)

HOY Y MAÑANA 21:45 (Subt)

TADEO: EL EXPLORADOR

PERDIDO 2 (3D): AVENTURA,

ANIMACIÓN (ATP), HOY Y MAÑANA

- 17:10 (Cast)

MAZE RUNNER: LA CURA

MORTAL (3D): SUSPENSO, ACCIÓN

(+ 13 AÑOS), HOY Y MAÑANA

19:00 (Cast) 21:50 (Subt)

TADEO: EL EXPLORADOR

PERDIDO 2 (2D): AVENTURA,

ANIMACIÓN (ATP), HOY Y MAÑANA

- 16:15 (Cast)

MAZE RUNNER: LA CURA

MORTAL (2D): SUSPENSO, ACCIÓN

(+ 13 AÑOS), HOY Y MAÑANA

18:15 (Cast) 21:00 (Subt)

OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND

(2D): AVENTURA, ANIMACIÓN

(ATP) DURACIÓN: 108 Minutos

HOY Y MAÑANA - 17:30 (Cast)

EL PASAJERO (2D): ACCION

(+ 13 AÑOS), HOY Y MAÑANA 19:40

(Subt)

APUESTA MÁXIMA (2D):

COMEDIA, CIENCIA FICCIÓN (+

16 AÑOS), HOY Y MAÑANA 22:00

(Subt)

COCO (2D): AVENTURA, ANIMACIÓN

(ATP), HOY Y MAÑANA-18:00

(Cast)

LA NOCHE DEL DEMONIO

IV (2D): TERROR, SUSPENSO (+

13 AÑOS), HOY Y MAÑANA- 20:15

(Cast) 22:30 (Subt) 00:40 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

TADEO 2: EL SECRETO DEL

REY MIDAS ATP, CASTELLANO

2D 16:30- 18:30 (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP, CASTELLANO 2D

20:30- 22:20 (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP, CASTELLANO 3D 17:00

(TODOS LOS DÍAS)

JUMANJI: EN LA SELVA APTA

13 AÑOS, CASTELLANO 2D 17:40-

20:10 (TODOS LOS DÍAS)

MAZE RUNNER: LA CU RA

MORTAL APTA 13 AÑOS, CASTELLANO

3D 19:20 (TODOS LOS DÍAS)

MAZE RUNNER: LA CURA

MORTAL APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40 (TODOS

LOS DÍAS)

LA NOCHE DEL DEMONIO

APTA 16 AÑOS, CASTELLANO 2D

23:00- (TODOS LOS DÍAS)

 
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