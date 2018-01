FÚNEBRES | 30 de Enero de 2018

30/01/2018 -

Fallecimientos

- Aída, Suárez de Lazo (Bs. As.)

- Iber Ubaldo Lescano (La Banda)

- Franco Carrizo

- Héctor Daniel Rebullida

- Segunda González (Dpto. San Martín)

Sepelios Participaciones

CANTOS LORENZO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Pochola Martínez, participa con dolor la partida de la querida Anita y acompaña a los familiares en este difícil momento.

CARABAJAL, MARÍA TERESA (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que que no tiene fin. Compañeros del Servicio Jurídico de Anses de su hija Gladys, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO, FRANCO MATÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/18|. Su padres Nélida Díaz y Carrizo Antonio, sus hermanos, Rita, Valeria, Gabriel, Yonatan, Antonio, Milagros, Gonzalo, Marcela, sus hermanos pol.,sobrinos. Sus restos seran inhumados hoy 09 horas en el cementerio de Los Flores - Servicio Realizado por COCHERIA NORTE- La Plata 162- Tel. 4219787.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Su hijo Luis Andrés Dalale, su señora Graciela, sus nietos Agustín, Sebastián, Matías y Nicolás Dalale, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Sus primos hermanos Ángel y Norma Japaze participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Su sobrino Francisco Luis Ruben y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Gladys Satuf de Hatun, junto a sus hijos Pablo, Roxana, Cinthia, Paula y Germán y sus respectivas familias participan su fallecimiento.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Aldo R. Sialle, Mamily Avido de Sialle, sus hijos Mariana y Mario, Federico y Daniela, Fernando y Constanza e Ignacio y flias. participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Dr. Jorge A. Drube, su esposa Teresa Collado y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. José Isa Assan, Delia Leon de Assan, acompañan en el dolor a su hijo Daniel y familia. Elevan oraciones en su memoria.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Directivos y empleados de Papelería Basbús participan el fallecimiento de nuestro amigo Luis. Acompañan a su familia en tan difícil momento.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Enrique Cazzaniga y Tota Filippa, sus hijos Quique; Gabriela; Eugenia y Ricardo con sus respectivas familias, participan de su fallecimiento y acompañan a Chiquina y a sus hijos en este doloroso momento. Que brille para Luis la luz que no tiene fin.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Compañeras y amigas de la promociòn 1962 de la Esc. Normal Manuel Belgrano, acompaña con mucho dolor el fallecimiento del esposo de Chiquina Vergottini. Se ruega una oración en su memoria,

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. La Comunidad Laical Casa de la Juventud, participa con dolor el fallecimiento del padre de Daniel Dalale, miembro querido de nuestra casa. Rogamos oraciones en su memoria.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Amigos de sus hijos Daniel y Ana, del Grupo Niño de Belén, del M.F.C., despiden con cariño al papá y ruegan por toda la flia., Mario y Estela Aguirre, José y Graciela Cuello, Gustavo y Mariela Nassif, Hugo y Pelusa Rodriguez, Carlos y Maru Yunes y Lucia Kobylanski de Peralta.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Sus consuegros Carlos García, Graciela Pappalardo de García, sus hijos, hijos políticos y nietos, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Dr. Virgilio Oscar Pettinicchi, su esposa Eblin Kozameh, sus hijos Ariel y Natalia con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Claudia, Jeremy Drake y su hija Victoria desde Inglaterra, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Silvia Amil Feijóo participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa e hijos ante tan irreparable pérdida. Que brille para él la luz que no tiene fin.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Ana María Clapes participa con profundo dolor el fallecimiento de su hermano en Cristo.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Alicia, Ricardo, Roberto Molinari y flias, participan con dolor el fallecimiento de su querido amigo don Luis, rogando una oración en su memoria.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Carlos Boero Romano S.A.I.C., su representante Carlos Diaz Zanoni acompaña con profundo dolor a su familia en especial a su cliente y amigo Luisito en tan irreparable pérdida, rogando oraciones por su eterno descanso.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Charito Casanova, esposa de Hugo Cavallotti, amigo de la juventud de Luis, acompaña con sus oraciones a la familia. Rogando por su descanso eterno.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. María Irma Fonzo de Ledesma y familia, acompañan en el dolor a su consuegra Cristina y familia. Elevan oraciones en su memoria.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Graciela Dalale, sus hijos Natalia Dalale, Pablo Palau participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan con cariño a su flia. Ruegan oraciones en su memoria.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Dr. Víctor N. Abdala y flia. participa con dolor el fallecimiento del apreciado amigo Luis. Elevan oraciones por su feliz resurrección y cristiana resignación a su familia.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. "El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día". Jn . 6;54. Amalia de Casanova, Pily de Ailán y flias, despiden a Luis, hermano en Cristo. Acompañan con oraciones a Chiquina, hijos y demás familiares. Dios es paz y consuelo.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Elba Espínola e hijos participan con tristeza el fallecimiento del esposo de la entrañable amiga Chiquina. Con su abnegado amor, ella lo sabe hoy, liberado de urgencias y dolores, en ese extraño sitio que desde aquí jamás comprenderemos, pero que un día, entre goces y aleluyas infinitas, compartiremos. Rogamos cristiana resignación a toda la flia. Elevan preces en su memoria.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Mirta Collado de Lescano, sus hijos Luis Fernando y Graciela Lescano, hijos políticos y nietos acompañan a su entrañable amiga Chiquina, la pérdida del querido Luis, a sus hijos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria para su eterno descanso.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Cristina Collado de Eleán y familia acompañan a su esposa Chiquina y demás familiares ante la irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Ricardo Neder y su esposa Haydée Burany de Neder, sus hijos y nietos participan con tristeza el fallecimiento del querido Luis y ruegan por su eterno descanso. Acompañan a su esposa y familia en tan doloroso momento.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Que nuestro Señor lo reciba con los brazos abiertos y le de el descanso eterno a nuestro querido "patrón". Sus empleados de perfumería Dalale: Cony, Inés, Mirtha. Ramón, Estela, Chita, Vicky, Víctor y David participan con profundo dolor su fallecimiento.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Cr. Julio R. Marañon, Luisa E. Astún, su hijo Cr. Enrique F. Marañon y su esposa Verónica Vega despiden con cariño a su primo Luis y elevan oraciones a Dios Nuestro Señor por su feliz resurrección.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Mabel Navarro de Nader y sus hijos Mónica, Miguel y Marcela (a) acompañan a su esposa e hijos en la oración por su descanso en paz.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Carlos E. García, Adela G. Pacheco y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Lilia Corlli de Abido y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Luisito. Ruego a Dios que les de resignación a su querida familia por la irreparable pérdida, especialmente a su esposa Chiquina, gran mujer que lo cuidó tantos años con amor.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. María Tenreyro de López y flia, acompañan a su Chiquina e hijos en estos momentos de dolor por el fallecimiento de su esposo Luis y Dios nuestro Señor le de su eterno descanso. Chiquina fuerza amiga para vos y tus hijos. Tu amiga de siempre. Chacha.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. J. J. Vicente y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la famillia en este difícil momento.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. J. G. Vicente y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la famillia en este dificil momento.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Su prima Alba Luz Astún, su esposo Eduardo Palazzi, hijos y sus respectivas familias acompañan a Chiquina y familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones a su memoria.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Martha Fares de Amil Feijóo y sus hijos Silvia, Manuel, Mariana y Celeste participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DEL CASTILLO, CARLOS W. (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Tus amigos de toda la vida. Juan y Hugo, te despiden con mucho afecto. Acompañan a su familia en tan dolorosa circunstancia.

DEL CASTILLO, CARLOS W. (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Polo Mackeprang, Magalí Sily de Mackeprang, sus hijos Boya y flia, Guillermo y Alfonso participan con pena su fallecimiento y acompañan a sus hermanos en estos momentos de profundo dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

FRÍAS, RUBÉN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Personal directivo, docentes, administrativos y de maestranza de la Escuela FPyCL Nº 22, participan con dolor el fallecimiento del compañero Rubén. Ruegan oraciones en su memoria.

PONCIO SUÁREZ DE SIALLE, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció 25/1/18|. Que el Señor la reciba en sus brazos y le conceda el descanso eterno. Amigos de su hija política CPN Gladys Muñoz, Ángel y Jorge Salazar, Gesica y Liliana Cruz, participan con dolor su fallecimiento.

REBULLIDA, HÉCTOR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/18|. Su esposa Sara Rosenthal, sus hijos Leandro y David Rebullida, sus padres Héctor Rebullida y Victoria Murad, su hna. Judith Rebullida, sobrinos Javier, Daniela y Carolina, sus restos fueron Inhum. en el cementerio Parque de la Paz, cob. Iosep. Servicio Realizado por COMPLEJO VELAT. PARQUE. Olaechea 649 - Tel.. 4219787.

REBULLIDA, HÉCTOR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/18|. Sus tíos Jorge Gunter Rebullida, María Isabel García Fabiano y sus primos María Elena, Patricia Alejandra, Jorge Gunter (h), María Isabel, Analia del Valle, primos políticos Miguel Mercado, Segundo Muñoz, Alejandro Pernigotti, sus nietos y demás familiares despiden con profundo dolor los restos del querido Daniel. Que brille para él la luz que no tiene fin y que el Señor lo recoja en su seno.

REBULLIDA, HÉCTOR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/18|. Su primo Jorge Gustavo Murad y familia, Fabiana Umaño y Ignacio Murad, participan con dolor su fallecimiento.

REBULLIDA, HÉCTOR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/18|. Su tío Tito Murad, sus primos Jorge, Miki y Cecilia y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento.

REBULLIDA, HÉCTOR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/18|. Querido Daniel, vivirás siempre en nuestros corazones. Su tía Graziela Vidal de Rebullida, sus primos Bocha y Daniela, Graciela, Gordo, Soledad, Gustavo y sus respectivas hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento.

REBULLIDA, HÉCTOR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/18|. "Dios es mi pastor, nada me puede faltar, en lugares de verdes prados, me hará descansar". Sus amigos y vecinos Eduardo Juárez y María Miana e hijos Lucas, Aldana y Cristian participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

REBULLIDA, HÉCTOR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/18|. Livio N. Yocca, su esposa Martha S. Rodríguez, sus hijos Livio y Maria Martha con sus respectivas flias., comparten el dolor de la partida de Dani y ruegan a Dios que dé fortaleza y fe a sus seres queridos hasta el momento del reencuentro en la vida eterna.

REBULLIDA, HÉCTOR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/18|. José Manuel Cáceres, su esposa Nora Carabajal, sus hijos Mercedes y José y sus respectivas familias participan con profundo dolor la partida del querido Daniel, vecino y amigo de toda la vida y acompañan con mucho cariño a toda su familia: padres, esposa, hijos, hermana y sobrinos, elevando oraciones por su eterno descanso.

REBULLIDA, HÉCTOR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/18|. Myriam Bauque y sus hijos Robi, Alejandro, Viviana y Mariela Tarchini acompañan a Titina y Héctor en este momento de terrible dolor. Que Dios les de el consuelo necesario y hacen extensivas las condolencias a todos sus familiares. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

REBULLIDA, HÉCTOR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/18|. Pedro Cioccolani, su esposa Gabriela Zanatta, sus hijos Solana, Agostina y Francisco participan el fallecimiento de su querido amigo Daniel y ruegan oraciones por su eterno descanso.

REBULLIDA, HÉCTOR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/18|. Ing Mario Scrimini y su hijo José, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

REBULLIDA, HÉCTOR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/18|. Marcelo Morán, Alejandra Leyva y sus hijos Rodrigo, Gonzalo, Joaquín participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Daniel y acompañan a su familia en tan difícil momento.

REBULLIDA, HÉCTOR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/18|. Angel Marcelo Morán, María Elena Salomón y sus hijios Marcelo, María Emilia y Fabiana Cordeiro participan el fallecimienrto de su amigo Daniel, ruegan una oración en su memoria.

REBULLIDA, HÉCTOR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/18|. "Ojala que yo viva en tu tienda Señor para siempre y que me refugie al abrigo de tus alas". Rocío Pérez Bonahora y familia participa con profundo dolor tan irreparable pérdida.

REBULLIDA, HÉCTOR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/18|. Carlos Arjona, María Silvia Gerez y sus hijos Gabriela, Carlos y Analia participan con pesar el fallecimiento de Daniel y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. José Isa Assan, Delia León de Assan participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo pesar el fallecimiento de la Dra. Edith Mirna Rosso de Matach, socia vitalicia de la institución. Ruega oraciones en su querida memoria.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Señor recíbela en tus brazos. Dale el descanso eterno y consuelo a su familia. Dora, Silvia y Raúl Llarrull participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Mirta Gallegos de Gattás, Rosendo Gattás, sus hijos: Álvaro Gattás Gallegos, Fernanda Gattás Gallegos, Rodrigo Gattás Gallegos (a). Hijas políticas: Marisa Zuain, Roberto Brunett, Roxana Santos (a), sus nietos espirituales: Abigail Gattás Zuaín, Noelia Brunete Gattás, Micaela Gattás Santos (a) y Sofía Gattás Santos (a). Fuiste en la vida, mi entrañable amiga y hermana espiritual, cuidando con dedicación y cariño la salud de mis hijos. Rodrigo Gattás Gallegos y flia, desde Córdoba te dice: Descansa en paz madrina, mil gracias por tu amor y cuidado que me prodigaste. Nuestro más sentido deseo de consuelo a tus hijas: Norita, Silvia y flia.

ROSSO DE MATACH, EDITH MIRNA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Mavel Navarro de Nader, hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento de la mamá de Norita y Silvia. Ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN ISA MASSA, HADMAN (q.e.p.d.) Falleció el 28//1/18|. José Isa Assan, Delia Leon de Assan, acompañan en el dolor a su esposa Nelly, su hijo Hugo y familiares. Elevan oraciones en su memoria.

SALOMÓN ISA MASSA, HADMAN (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Dr. Abraham Camilo Brahim, Dra. Camila Mahmud de Brahim. Dres. Milo y Claudio Brahim, lamentan su fallecimiento, acompañan en estos momentos dificiles a su esposa Nelly, su hijo Hugo y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

SALOMÓN ISA MASSA, HADMAN (q.e.p.d.) Falleció el 28//1/18|. Hay quienes traen al mundo una luz tan grande que incluso despues de haberse ido esa luz permanece. Fuiste y serás esa luz para todos. Que en paz descanse. Graciela, Salvador y Eugenia.

SUÁREZ DE LAZO, AÍDA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 25/1/18|. Su hermano Valentin y su esposa Celina, sus hijos Raúl, Betty, José, Valentín y Viviana, sus nietos, bisnietos y tataranietos participan su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno.

SUÁREZ DE LAZO, AÍDA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 25/1/18|. Sus sobrinos Raúl y Ely, sus hijos Emi, Kevin, Sami y sus nietos participan de su fallecimiento, te despedimos con todo nuestro amor.

VITTAR, RODOLFO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Esperanza Graud de Vittar, sus hijos Cacho, Roberto, Norma y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Rody. Elevan oraciones en su memoria.

VITTAR, RODOLFO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Dra. Elvecia A. Nuñez, con gran pesar participa su fallecimiento y acompaña a su esposa Negri e hijos y a su hemana Cachi en este momento de dolor y ruega al Señor les conceda una cristiana resignación. Eleva oraciones por el eterno descanso de su alma.

VITTAR, RODOLFO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Chiquilo Vittar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VITTAR, RODOLFO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Selva A. Benavídez y hnos con profundo dolor participan el deceso de Rody apreciado vecino y amigo de toda la vida, a su esposa Negri, a sus hijos Rodrigo, Fernanda, Luciana a su hermana Cachi los acompañan en este difícil momento y elevan oraciones al Señor para que su alma descanse en paz y que todos sus seres queridos acepten la voluntad divina y una cristiana resignación.

VITTAR, RODOLFO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Participan con profundo dolor Humberto Filippi y familia y elevan oraciones en su memoria.

VITTAR, RODOLFO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Con el dolor más profundo mi querido Rody, los hermanos Ponce Faila te despiden y acompañan a tu querida hermana Cachi, a tu esposa Negrita y a tus hijos, rogando al Señor una pronta resignación para tu familia.

VITTAR, RODOLFO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Gracia Ponce Faila y flia., Dora Ponce Faila y flia., Susana, Oscar y Liliana Ponce Faila, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Rody y acompañan a Negrita, Cachi y toda su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VITTAR, RODOLFO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. La familia de Miguel D. Nader participa con dolor su fallecimiento acompaña a sau familia en la oraciones en su descanso en paz.

VITTAR, RODOLFO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Tito Suárez, sus hijas Analía, Mónica, Mariana y sus respectivas flias, sus nietos Amin y Sahir Vittar participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VITTAR, RODOLFO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Horacio Montenegro, con pesar participa su fallecimiento y acompaña a su familia en estos tristes momentos.

Invitación a Misa

ÁVILA DE PAVÓN, HEBE LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/18|. Hace 9 días te fuiste a encontrar con tu querido Jesús y con tu amado esposo. No sufrimos al recordarte porque fuiste feliz en tus 94 años y lo seguirás siendo ahora junto al Padre. Su nieta Yésica, su bisnieto Tomás y su hija política Chuni invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 hs en la parroquia Santo Cristo.

ÁVILA DE PAVÓN, EVE LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/18|. "El Señor es mi pastor, en verdes prados me hace descansar". Sus amigas del Cenáculo "María Reina de la Paz". Luisa Roldán, Liliana, Margarita, Elva, Gladis, Adela, Luisa, Beti y Toti invitan a la misa que se oficiará en la parroquia Santo Cristo el día 30/1/18 a las 20.30 hs al cumplirse el noveno día de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, JULIA VALERIA DEL VALLE Prof. Magister (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/18|. Dios nuestro Señor te llevó de nuestro lado y le dio paz a tu alma. Tu ausencia duele pero sabemos que siempre estarás a nuestro lado. Te amamos, te extrañamos pero la seguridad de que serás nuestro ángel nos dará el consuelo y la resignacion. Tus padres Romalda y Berto, tus hermanos, hermanos politicos, tus hijos y sobrinos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Santa Rita, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

HERRERA, HÉCTOR HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/18|. Querido Chito: hoy hace 9 días que partiste a un mundo donde no hay dolor, sufrimiento ni tristeza. Un camino que Dios eligió para vos para ser un ángel más de su reino. Aún lloramos tu partida por haber sido una excelente persona. Marido, padre y abuelo ejemplar. La tristeza invade nuestras almas a cada segundo, pero nos reconforta saber que dejaste una familia que te ama y unida como vos nos inculcaste. La familia agradece a todas las personas que nos acompañaron en este duro momento, familiares, amigos de la vida, de trabajo, de café, de carreras, hijas el corazón, grupo de oraciones, integrantes de su amado club Quimsa, compañeros de trabajo de sus hijas y todos los que sintieron su partida con hermosos recuerdos de su persona. Hoy a 9 días de su partida, rezaremos por su eterno descanso en la misa que se realizará en ola iglesia Inmaculada a las 20 hs. Hasta siempre "querido Chito", tu esposa Mary, tus hijos Lucía, Mónica y Soledad, hijos políticos Ale, simón y Fernando y tus adorados nietos Valentín, Mateo y Lautaro. Que brille para vos la estrella que no tiene fin.

JUÁREZ, NÉSTOR MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/17|. No comprendo tu muerte, no entiendo porque Dios lo permitió, y hoy nos cuesta aceptar, te has ido para siempre, mi ángel querido. Descansa en paz y que brille para Ti la luz que no tiene fin. Tus desconsolados padres. Francisco y Mary, hermanos Maria, Ale, Ely, Panchito, Nora, Carina y Norma, su ahijada Abril, hnos. politicos, su esposa Belén, su hijo Santiago, sus cuñadas, suegros, tíos, sobrinos, primos y demás fliares., invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Santo Cristo del Bº Libertad, al cumplirse un mes de su fallecimiento.Elevamos oraciones en su querida memoria.

MANSILLA, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Jose: "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermana Zulma, su hijo Sebastián, su nuera Lourdes, su nieto Bautista, invitan a la misa para rogar por su eterno descanso que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral. con motivo de cumplirse 5 meses de su fallecimiento.

MELÍN, WALTER ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/18|. "Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del Cielo tiene su hora". A nueve noches de su ausencia física nos reuniremos para agradecer a Dios habernos permitido recibir parte del amor y alegria que repartio entre toda su familia. Hernano querido, te llevaremos siempre en nuestros corazones. Su hermana Mercedes, su hermano político Ramón, sus sobrinas Verónica y Rooh, sus sobrinos nietos Zahiad y Leandro Agustín, invitamos a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

LESCANO, IBER UBALDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/18|. Sus sobrinos Iber y Pablo Asselborn y sus repectivos familiares. Participan con dolor y fallecimiento. Sus restos seran inhumados hoy 11 horas el cortejo partirá de Soler y San Carlos sala velatoria al cementerio de Jardin del Sol - Servicio Realizado por COCHERIA NORTE- La Plata 162- Tel. 4219787.

OLIVARES, REIMUNDO ANASTACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/18|. Sus amigos Jorge Fiad, Inés Gallardo y sus hijas Anabela y Mariela, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

CORTÉS, OSCAR DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/18|. Sus padres, su esposa, hijos, hermanos, tíos, sobrinos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 hs en la parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse los 9 días de su fallecimiento.

GONZÁLEZ, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/18|. Su esposa, hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Parroquia Santiago Apóstol al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

YOLDE, BALBINA (Moni) (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/16|. "Eres el ángel que Dios puso en nuestro camino para iluminarnos, protegernos y demostrar el infinito amor. Hoy se cumple un año más de tu partida y nos queda el consuelo de que descansas en paz junto a tus seres queridos. Te amamos! Tu hijo Diego Lopez y flia; tu cuñada Carmen, tus sobrinos Noelia Yolde, Roberto Yolde y flia, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol. La Banda.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

BERTONE, ELCIDES (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. José Ramón (Titi) Rodríguez, esposa Deli e hijos Ramón, Gustavo, Guillermo, Héctor y Ricardo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BERTONE, ELCIDES (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Juan Carlos Tauil y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

BERTONE, ELCIDES (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Enrique García y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BERTONE, ELCIDES (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Mariángeles Karina Rafael y sus hijos Gonzalo y Martin Ruiz, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

GEREZ, JORGE LISANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Su hermano Lindor, hermana política Valle, sus sobrinos Eraldo, Claudia, Chabela, Andrea, Lorena y María y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

GEREZ, JORGE LISANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Su hermano Isidoro, su esposa Luisa y sus sobrinos: René, Mariela, Omar, Mercedes, Beatriz, Marta y Andrés y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

GEREZ, JORGE LISANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su hermano Gumersindo, su sobrino Ricardo y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

GEREZ, JORGE LISANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Su hermano Antonio Atilio participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

GEREZ, JORGE LISANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Su hermana política Aurora Lobos, sus sobrinos Gerardo y Chola y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

GEREZ, JORGE LISANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. "Señor enséñale el camino y el seguirá tus pasos". Su hermana política Blanca Pellene, sus sobrinos Mari y Viviana y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

GEREZ, JORGE LISANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Sus amigos de toda la vida, tanto en la agricultura como en el fútbol José Ramón "Titi" Rodríguez y Antonio "Noni" Rodríguez y sus respectivas familias, participan acongojados su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, JORGE LISANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Victoria Spampinato; Héctor Felipe Azar y familia; Eduardo Eleán y familia, Daniel Ahuat y familia, Miguel A. Llugdar y familia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y familia y José R. Llugdar y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

GEREZ, JORGE LISANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. El Centro de Jubilados y Pensionados del Reginen Nacional de Previsión, participa el fallecimiento de su ex socio y ex integrante de la comisión directiva. Rogamos al Altísimo lo tenga en su santa gloria y de pronta resignación a su familia.

GEREZ, JORGE LIZANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Mariángeles Karina Rafael y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

GEREZ, JORGE LIZANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. La comunidad educativa del colegio secundario San Isidro Labrador participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Prof. Marcela Gerez. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, SEGUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Sus hijos, hijos del corazón, h. pol. nietos, bisnietos, part. su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio San Pascual. Dpto. San Martin Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LEGUIZAMÓN DE ROSALES, SEGUNDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/18|. El Colegio de Graduados en Ciencias Forestales participan con dolor el fallecimiento de la abuela del Ing. Victor Abel Rosales y de sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Yaya, Juan y Silvina y sus respectivas flias, particiipan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en este momento doloroso. Se ruega una oración en su memoria y sus restos fueron inhumados en la ciudad de Quimilí.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Acompañamos a toda la familia de doña Ada por su fallecimiento. Que Dios esté presente, para calmar a los deudos y darle descanso eterno a ella. Tito Mut.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. María Nelva de Ahuad junto a sus hijos: Rodolfo, Silvina, Paulina, Luciana y respectivas flias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. No es de Dios lo que roba la paz del alma. Francisco Sanchez; Antonio Acosta, Luis Congiu; ex-compañeros del Banco de la Provincia de Santiago del Estero de su hija Cdra. Claudia de Gil, los acompañan en tan doloroso trance. Elevan y piden oraciones en su memoria.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Migui Sarquiz, Cristina Hadla y sus hijos acompañan con dolor a la familia y elevan oración en su memoria.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Tito Sarquiz, Mabel y sus hijos Jose y Viviana Sarquiz acompañan con dolor a la familia y elevan oración en su memoria.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Las Empresas Mijovi SRL y Safico SA participan su fallecimiento.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Lauro López y Olga Perez; Antonio y flia; Alejandro y flia, Analía y flia, participan con dolor el fallecimiento de su amiga... Ruega al Señor que pronto le brinde el descanso eterno. Nuestro pesar a sus hijos ante irreparable pérdida. Ruega oraciones en su memoria.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Teresa Figueroa de Murad, sus hijos y sus respectivas flias. abrazan a sus hijos en este dolor recordándola con cariño a Adita y ruegan una oración en su memoria.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Juan Atié Saad, Ángela Figueroa de Saad y familia participan con profundo dolor su fallecimiento rogando al Altísimo la tenga en su Gloria colmada de paz y amor. Exteriorizan sus condolencias a su querida familia.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Jaime Simón, Gabriela Majoral y sus hijos Nerea, Nicolás, Salena y Abril participan con profundo dolor su fallecimiento.

SIEIRA DE GELID, ADA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Jaime Simón y sus hijos Norma y Jaime, participan con dolor su fallecimiento.

Invitación a Misa

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

ÁVILA, ERNESTO DEL VALLE (Nené) (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/12|. "Nené", ya pasaron 6 años de tu inesperada partida dejándonos con el corazón triste, pero día a día recordamos tus andanzas, por eso vivirás por siempre en el corazón de tus hnos. sobrinos, nietos, cuñados. Rogamos por tu eterno descanso con una oración en el cementerio de Gramilla a las 19 hs.

ÁVILA, MARIO WALTER (Marito) (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/00|. "Marito", al cumplirse 18 años de tu partida a la casa de Dios y en el alma de tus padres y familiares y en cada mudanza de los bailarines que con orgullo deleitan tu nombre "El ángel gramillense", por eso vivirás en el corazón de quienes te amamos y te amarán por siempre. Tus padres, hnos. abuela, tíos, primos y compañeros. Ruegan por tu eterno descanso con una oración en el cementerio de Gramilla a las 19 hs.

ÁVILA, RAINERIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/88|. Papá a pesar de los 30 años de tu partida nuestro amor está intacto, cada consejo, cada enseñaza perdurará en nuestra memoria y le agradecemos a Dios los años compartidos, es por eso que vivirás en el corazón de tus hijos, hno. nietos, bisnietos, sobrinos, hijos políticos. Rogamos por tu eterno descanso con una oración en el cementerio de Gramilla a las 19 hs.