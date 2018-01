Quieren convertir a Mar del Plata en un destino de todo el año

30/01/2018 -

Como hace tiempo no sucedía, en Mar del Plata se está viviendo un buen verano, con números superiores a los del año pasado. Desde fines de diciembre llegaron a la ciudad más de 1.300.000 turistas y la segunda quincena arrancó con un crecimiento del 3% en comparación al año pasado. Y, si bien la temporada aún no termina y febrero suele vivirse a puro sol y playa, en Mardel ya están pensando en el resto del año. Así lo explicó el ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, en su segunda visita a la ciudad balnearia en lo que va de 2018.

“Mar del Plata debe funcionar como un destino turístico todo el año. Estamos trabajando con un grupo de balnearios para impulsar inversiones en piletas climatizadas e instalaciones que atraigan a los turistas en cualquier momento del año”, dijo el funcionario.

Es que “La Feliz” tiene mucho para ofrecer. Sus playas están entre las favoritas de los viajeros, no sólo por su hermosa costa y las postales de muelles, bosques y acantilados, sino también por su variedad de opciones en gastronomía y recreación. Y son muy elegidas por los jóvenes amantes del surf y del popular SUP (Stand up Paddle). Ahora, la apuesta es profundizar la oferta para que los viajeros lleguen durante todo el año a seguir disfrutando.

Una de las paradas de la visita de Santos fue en el balneario Honu Beach, balneario de emprendedores marplatenses, donde se lo vio acompañado por la subsecretaria de Turismo de Buenos Aires, Martina Pikielny; y la presidenta del Ente de Turismo de Mar del Plata, Gabriela Magnoler. Como en este parador, la idea es trabajar en proyectos para abrir las puertas de la ciudad más allá de la temporada estival: piscinas climatizadas, con profundidad para la práctica de buceo, gimnasios, duchas calientes para los que practican surf, espacios calefaccionados, vista al mar, y más.

El ministro de Turismo remarcó además que Mar del Plata puede profundizar su rol como destino de eventos. “Uno de los segmentos donde se debe focalizar es en potenciarse como un gran centro de reuniones del país, es un destino ideal para la realización de congresos y convenciones por su infraestructura y conectividad aérea. Además del turismo de reuniones, tenemos que activar el turismo náutico y usar más el mar”, agregó.

CARTELERA TEATRAL

Y otro puntito más para “La Feliz” es su cartelera de teatro. Santos también se reunió con Carlos Rottemberg, empresario teatral con varias obras en cartel, para analizar cómo está la temporada en este segmento. Es que si hay algo que caracteriza a Mar del Plata es su gran oferta cultural en las noches. Hoy cuenta con más de 250 obras en cartelera, que abarcan todos los estilos: la tradicional revista porteña, comedias, music hall, unipersonales, infantiles, humor, stand up, monólogos, variedades, alternativo, improvisación, danza, recitales y el tradicional género dramático.